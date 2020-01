'Vengadores: Endgame' fue un colofón de estrellas sin precedentes en el cine, reuniendo a decenas de actores de las 22 películas del Universo Marvel.

Sin embargo, no todos los planes salieron a la perfección, y hubo un actor de 'Capitán América' que no retomó su papel cuando tuvo una sorprendente aparición en 'Vengadores: Infinity War'.

Hablamos de Hugo Weaving, que dio vida al villano Cráneo Rojo en 'Capitán América: El primer vengador'. Durante la búsqueda de las gemas, el personaje, que se creía muerto, reaparece como guardián de la Gema del Alma. Pero Weaving no está detrás del papel. El actor ha explicado sus razones sin cortarse a Time Out.

"Ay, sí. Me encantó interpretar al personaje de Cráneo Rojo, fue muy divertido. Todos estábamos obligados a firmar para tres películas: Yo pensaba que él probablemente no volvería para 'Capitán América' pero que podría perfectamente hacerlo como villano de 'Los Vengadores'.

Pero para entonces, habían cambiado los contratos que acordamos y el dinero que me ofrecían para Vengadores era mucho menos de lo que gané en la primera, y ahora era para dos películas. Y me habían prometido cuando firmamos los contratos que el dinero aumentaría cada vez. Pero dijeron: "sólo es un trabajo de voz, no es para tanto". La verdad es que negociar con ellos a través de mi agente me resultó imposible. Y tampoco tenía tanto interés en hacerlo. Pero lo hubiera hecho".

