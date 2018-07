Así se hace un kebab de verdad (y no los que nos comemos cada fin de semana)

Los kebabs no son para todo el mundo. Hay multitud de personas que no toman esta delicia porque no se fían del rollo de carne del que se suelen sacar los trozos con los que se suele formar el bocadillo. Y los entendemos.

Por eso, hemos acudido a Yunie Kebab, un modesto local del barrio de Argüelles de Madrid, donde Georges, el dueño, prepara kebabs artesanales que han hecho que incluso en Casa Real o en distintas embajadas acudan a él.

La diferencia fundamental es que Georges compra los filetes de pollo y de ternera y, tras adobarlos, los ensarta en el pincho habitual de los kebabs. Además, prepara las salsas de forma totalmente casera. Cuando veas los suyos, quizá no quieras probar otros...