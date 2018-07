¿Te gusta la cerveza? Prueba esta de color AZUL

Hay comida de casi todos los colores, pero es cierto que cuando nos vamos a los azules, la cosa se complica. Aparte del maíz morado y de los arándanos, poco más hay. Ah, sí, también estaba ese famoso licor llamado Blue Tropic que fue popular en nuestro país en los primeros 90, pero eso ya es harina de otro costal... El caso es que tenemos un nuevo elemento que presentaros y que se puede sumar a esta tropa...

Se trata de una cerveza totalmente azul. Se elabora en Japón, en la cervecería Abashori y, aparentemente, se elabora a partir de agua proveniente de icebergs en el mar de Okhotsk. Su nombre completo es Abashiri Okhotsk Blue Draft, tiene un 5% de contenido alcohólico, y su tonalidad, según los alegres nipones que la fabrican, viene dada por flores y algas que le dan ese color de manera natural.

La cerveza japo con un calor raruno. | Abashiri

Se vende en Japón y en algunos países como Estados Unidos, donde son muy de probar estos brebajes. ¿Está buena? A juzgar por las críticas que aparecen en la pñagina ratebeer.com, no mucho. Veamos lo que dicen algunos de los que la han probado."No huele en absoluto a cerveza. En cuanto la echas en el vaso, aparecen enormes y estúpidas burbujas que se quedan en nada después de 90 segundos. Me hubiera gustado que alguien me hiciera un retrato después del primer sorbo. Tiene una amargura que no se puede describir y la sensación que tienes en la boca es totalmente plana, como si bebiera agua. No es cerveza, es algo completamente indescriptible. No bebería esto ni aunque me estuviera muriendo de sed. La acabé tirando por el retrete", explica Mercutio, un usuario de la página.

Por su parte, Oakes explica también en ratebeer.com que "el primer aroma que te viene al probarla es como de enjuague de arándanos. Es muy aguada. No estaría mal saber qué demonios lleva". Y el resto de las opiniones siguen en estos términos de modo que, si sois muy aficionados a las cervezas y estáis pensando en pegarle un tiento, quizás deberiais valorarlo dos veces: es posible que, más allá de su color, no sea ninguna maravilla.