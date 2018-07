Estas siete comidas que ponen nervioso (y no, no son café)

¿Alguna vez has tenido la sensación de que te estabas poniendo MUY NERVIOSO después de comer y eso que no había café de por medio? Pues quizá no era paranoia, porque puede haber determinados alimentos que te pongan los nervios a flor de piel y de los que nunca hubieras sospechado... ¿Quieres saber de cuáles te estamos hablando? Pues atención.

El salvado de trigo está en el pan hecho con harina integral. | pan, harina, salvado, trigo,

Salvado de trigo. Aunque es rico en fibra, el salvado de trigo (supuestamente un alimento de lo más saludable) también tiene ácido fítico. ¿Qué provoca esto? Su presencia hace significativamente difícil asimilar el zinc y otros minerales... y está ampliamente demostrado que aquellas personas con bajos niveles de zinc en sangre se muestran más ansiosas.

¿Quién se atreve a cuestionar que este tofu es absolutamente apetecible? | Cocinatis

Tofu. La alternativa vegetariana a la carne es una fuente de proteína, sí, pero también es rico en tripsina e inhibidores de la proteasa, lo que hace que digerir esa proteína sea realmente difícil. Además, el tofu es soja texturizada, que también es rica en cobre, un componente que se liga a la ansiedad. ¿Solución? Elegir otras alternativas a la carne menos problemáticas...

Ojo al zumo de manzana industrial. | Wikipedia

Zumo de manzana. Estamos hablando, obviamente, de zumo de producción industrial, no del que hacemos en casa. Los zumos son ricos en fructosa, lo que altera la respuesta cerebral al estrés. Además, en el caso de los zumos de manzana, se ha comprobado que muchos dan positivo en contenido de arsénico, un componente que induce el comportamiento ansioso.

Una copa de vino | Agencias

Vino tinto. Aunque se tiene la creencia de que las bebidas alcohólicas nos ayudan a relajarnos y a inducirnos el sueño, lo cierto es que unas cuantas bebidas pueden provocar problemas de sueño, además de deshidratación, que pueden agravar una situación de ansiedad. Así que quizá una copa de tinto no sea problema, pero la cosa cambia cuando son varias...

Plato de pasta | Agencias

Pasta. Los hidratos de carbono refinados como la pasta pueden provocar unos picos y bajones de azúcar rapidísimos. Esto lleva a que nos sintamos nerviosos hasta que compensamos esa caída del nivel de azúcar en sangre comiendo algo más. Es mejor, por tanto, elegir opciones de pasta integral: evitaremos esa sensación de que se nos pone la cabeza loca.

Ketchup | Agencias

Ketchup. En condimentos como las salsas industriales para ensalada o el ketchup hay sirope de maíz alto en fructosa en abundancia. Esta sustancia puede inducir a sufrir picos de ansiedad. Ademas, el sirope de maíz puede provocar cambios en el nivel de azúcar en sangre, lo que conduce a riesgo de obesidad. Hay variedades de ketchup que

no lo tienen y que son las que debemos elegir si queremos evitar ponernos nerviosicos.

Edulcorantes | Internet

Edulcorantes artificiales. Aspartamo, el ingrediente común (y peligroso) que se encuentra en productos como los refrescos light, entre otros en los que funciona como sustitutivo del azúcar, bloquea la producción de serotonina y puede llevarnos a cambios bruscos de humor. No es solo el aspartamo, sino que otros edulcorante artificiales provocan en nuestro organismo el mismo efecto.