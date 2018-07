Errores comunes que cometes al atragantarte

POR NO SABER, NO SABES NI ATRAGANTARTE

¿Cuáles son las señales de que una persona se está atragantando con la comida? Ya no puede emitir ningún sonido, le cuesta respirar y se le pone la cara roja rápidamente. También se puede dar el caso de que se ponga las manos en la garganta y se agite en exceso. Este es el momento en el que hay que pasar a la acción para prestar ayuda, ya que significa que las vías respiratorias están obstruidas y la persona corre peligro. Pero, ¿qué hacer y qué no hacer en este caso? Aquí van unos errores que NO hay que cometer para no empeorar la situación.