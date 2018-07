¡Deja atrás los prejuicios! La sopa de brócoli está de muerte

HASTA LOS PEQUEÑOS DE LA CASA LA PEDIRÁN A GRITOS

Te cuesta comer verdura o te cuesta que la coman tus hijos. Cada vez que entra un brócoli a tu casa tu vida se convierte en un via crucis terrible, y solo deseas que llegue el día siguiente para comerte una hamburguesa. Eso es porque todavía no has probado esta receta de Yumland, una señora sopa de brócoli de Panera Bread, un emblema del 'fast food' que es ya un viejo amigo de Cocinatis. Y no es para menos.