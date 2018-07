¿Cómo se hacen los mojitos en Cuba?

ALGUNOS BARMANS, CON VASO DE TUBO Y CUBITOS

¿Has hecho alguna vez un mojito en vaso de tubo? ¿Y con cubitos de hielo sin picar? ¿Le has echado azúcar blanco en vez de azúcar moreno? ¿Te has atrevido a hacerlo con ron añejo en lugar de blanco? ¿Has triturado la menta? Pues has hecho todo lo contrario de lo que se hace en el restaurante Habana Vieja, de Barcelona, donde elaboran mojitos al estilo cubano que, seguro, te van a parecer totalmente sui generis.