Receta: un helado sencillo y rápido para que disfruten los niños

Tus hijos nunca quieren comer el postre y no sabes qué hacer. Olvídate de los sobornos tipo “si no comes el postre no saldrás a jugar con tus amigos” porque ya no funcionan. No puedes tenerlos castigados toda la vida solamente porque no quieran comer un postre que no les gusta. Quizá el fallo sea tuyo porque no les ofreces uno que sea atractivo para ellos. Así que si quieres que el drama de los postres se acabe, sólo tienes que prestar atención a la receta que nos trae Bárbara Amorós, y verás cómo empiezan a cambiar.

El postre más apetitoso para un niño, y más siendo verano, es el helado. Así que si quieres triunfar con un postre sin demasiadas complicaciones, que sea fácil y rápido de hacer, y con el que tu hijo presuma delante de sus amigos de tener la mejor mamá repostera, sólo tienes que hacer click en el siguiente vídeo, y podrás seguir paso a paso su proceso.

Lo más importante es que elijas productos frescos que sean de temporada, por ejemplo ahora mismo una fruta que le gusta mucho a los niños es la cereza. Es una de las frutas más saludables ya que tiene múltiples nutrientes y propiedades, y contiene menos azúcares que otras como la manzana. Unos buenísimos acompañantes de la cerezas son los frutos rojos, como los arándanos o las frambuesas, ricos en antioxidantes. Utilizando estos productos conseguirás que tus hijos coman fruta, ya que no puede faltar en la dieta de los más pequeños.

Otros complementos con los que puedes acompañar al helado y que además te van a permitir jugar con las texturas son los kikos o las galletas. Una de las preferidas por los niños son las cookies de chocolate.

La comida entra por los ojos, por eso en un postre la decoración es fundamental, y muy llamativa para los más pequeños que son grandes observadores. Por eso, si les sirves a tus hijos un postre que esté bien decorado les apetecerá mucho más comerlo.