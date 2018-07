Receta: Pilpil de Shiitake para acompañar al bacalao

BÁRBARA TE COCINA

¡Hola seguidores de Cocinatis! Hoy os traigo una receta maravillosa que se la he 'robado' a Chicote. La última vez que fui al 'Yakitoro' el restaurante de Alberto Chicote, y me sacaron unas brochetas con pilpil de tomate y ya empecé yo a investigar ¿cómo habrán hecho este pilpil? y he decidido adaptar esa receta un poco haciéndolo con setas Shiitake. ¡Delicioso! Sigue los pasos a seguir es muy sencillo.