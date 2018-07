Receta ideal para el verano: tacos de verduras y gambas

En verano, debido a las altas temperaturas, preferíamos comer o cenar alimentos más ligeros. Esto se debe a que nuestro cuerpo no necesita tanta energía en forma de calorías como en invierno u otras estaciones ya que no necesitamos mantener la temperatura corporal y, por tanto, no producimos tanto calor.

En esta época del año también es muy habitual hacer comidas fuera de casa, como en reuniones familiares o con amigos, por lo que nuestros horarios alimenticios se ven afectados y comemos peor. Es importante evitar principalmente los fritos que producirán una digestión mucho más lenta, y con las altas temperaturas nos conviene que sea rápida. Sin embargo, es fundamental que mantengamos una dieta equilibrada y variada como la mediterránea, que nos aportará la cantidad suficiente de nutrientes que nuestro organismo necesita.

También es posible que estemos hartos de comer ensaladas, sopas frías o frutas, porque no hay mucha variedad. Por eso Bárbara Amorós nos trae un plato ideal para las cenas de verano o como entrante para sorprender a nuestros invitados.

El plato que nos propone son tacos que resultarán muy refrescantes a la hora de comerlos. Los ingredientes principales de esta receta son crema de queso y cebollino, rúcula, hinojo, cebolla morada, pimiento rojo, amarillo y naranja, con los que daremos un poco de color a nuestro plato, y por último, zanahoria rayada.

Otros de los ingredientes que conforman esta elaboración y la harán distinta de la típica ensalada son las gambas. Para dar el toque final a nuestro plato añadiremos especias cajún, kikos picados y salsa de tomate verde.

Esta es una forma diferente de tomar ensalada, mucho más apetecible e igual de saludable, que nos aportará gran cantidad de agua, fibra, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, el proceso de elaboración resulta muy sencillo y rápido de preparar.