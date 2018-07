De compras en el mercado ecológico de Union Square, en Nueva York

BÁRBARA TE COCINA

Me hace mucha ilusión enseñaros el mercado ecológico de Union Square. Aquí adquirimos buena parte de los ingredientes que utilizamos cada día Sala One Nine, el restaurante que gestiono en Nueva York. Son productos naturales y muy frescos, traídos hasta aquí por los propios agricultores y granjeros. Espero que os guste tanto como a mí.