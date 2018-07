Filetes sin estrés para una dieta eco

VIDEOBLOG | BÁRBARA TE COCINA

¿Demasiadas cañas y pinchos durante el verano? ¡Es hora de depurarnos! Y no hablo sólo de comer ensaladas: En este herbolario de Valencia, hasta la carne es natural. Lo notarás en su textura: Los animales son criados en libertad, a grano, y no se estresan, por lo que la carne es más blanda y sabrosa. Aquí no encontrarás conservantes ni colorantes.