BÁRBARA TE COCINA

¡Hola seguidores de Cocinatis! Esta semana me he venido a cocinar a casa de mi amiga Carmen Navarro. He preparado una deliciosa ensalada de langostinos con unos ingredientes de lo más especiales pero fáciles de conseguir. Además como siempre os cuento algunos trucos para cocinar y diferentes opciones con las que puedes variar este plato.