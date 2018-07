Aprende a diferenciar el hambre de la ansiedad y otros consejos para comer con 'mindfulness'

COMER DE FORMA CONSCIENTE Y, POR LO TANTO, SALUDABLE Y FELIZ

¿Sabes que no siempre comes con hambre, porque no sabes detectarla y la confundes con otras "hambres emocionales"? ¿Que vas a sentirte mejor si comes productos de proximidad? ¿Que es mejor que comas lo que te gusta sin sentirte culpable por no consumir determinados alimentos? ¿Y que debes conectar con la estación? ¿Eres consciente de que no eres capaz de relajarate mientras comes y que este estrés acaba pasando factura? Te damos algunas claves para comer con 'mindfulness', ser conscientes de cómo comemos y, por tanto, mucho más felices.