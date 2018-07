¿Por qué están comiendo los jóvenes estadounidenses pastillas de detergente? El 'Tide Pod Challenge' es un reto viral que ha calado entre los usuarios de redes sociales y que preocupa a las autoridades sanitarias, ya que puede conllevar numerosos riesgos para la salud.

La propia marca afectada, Tide, se ha visto obligada a publicar un vídeo en el que pide expresamente que no se use su producto para otra cosa que no sea lavar la ropa: