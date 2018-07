¡Quietos paraos! Llega la hamburguesa de Nutella

Hay momentos en los que la realidad parece imponerse a la fantasía, colmando nuestros sueños de una manera casi mágica. ¿Cuántas veces has soñado con mezclas imposibles de algunas de tus comidas favoritas? Sí, seguro que recuerdas aquella mañana que te levantaste con lágrimas en los ojos después de pasar una noche entera visualizando un Huevo Kinder lleno de piezas del KFC. Y cosas así.

Pues bien, ahora McDonald's acaba de pegar un golpe encima de la mesa creando lo que bien podría ser uno de los caprichos del año: una hamburguesa de Nutella. Lo han anunciado a través de la página de Facebook de la sección italiana del gigante de la comida rápida. El invento se llama 'Sweety con Nutella' y, claro, desde que ha entrado en escena, le han llovido los 'likes'.

¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente en un buen chorretón de Nutella entre dos panes de McDonald's. No, no incluye carne ni tomate ni nada que se le parezca (gracias al cielo, porque la mezcla podría ser de todo menos apetecible). Por no llevar, el pan ni siquiera lleva semillas de sésamo, con lo que más parece un dorayaki que una hamburguesa.

Las malas noticias, -porque las hay, no todo iba a ser de color de rosa- son que, de momento solo estará a la venta en el país transalpino o Italia para los que andan flojos en Geografía. Se venderá en los McCafé del país y no en la sección de los restaurantes en las que la gente pide los Big Mac, las patatas deluxe o los refrescos XXL. Es decir, que toca coger un vuelo para ir a probar semejante delicia. ¿Traspasará fronteras si tiene éxito? Ver veremos.