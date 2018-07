¿Por qué la pizza es redonda y su caja cuadrada?

Internet es un pozo de sabiduría en el que cada uno vierte sus particulares inquietudes. ¿Existe Dios? ¿Qué significa el final de 'Perdidos'? ¿Ganará España el Mundial? ¿Por qué siempre hablamos del tiempo cuando subimos en ascensor con un vecino? Grandes preguntas a las que expertos internautas de todo pelaje se esfuerzan en dar respuesta. Entre ellas, y en el terreno de la gastronomía, una que siempre nos ha rondado la cabeza: ¿por qué la caja de la pizza es cuadrada cuando la pizza es redonda? Es una cuestión que seguro que nos ha pasado a toda velocidad por la mente cada vez que vamos a por una pizza para llevar o nos la entregan a domicilio.

Pues bien: todo parece indicar que se trata de una cuestión puramente práctica. Nos referimos a la caja, claro. Una caja de cartón cuadrada puede hacerse a partir de una única pieza que se monta de manera sencilla, algo que no sería tan sencillo en el caso de una caja redonda. Por otro lado, son claramente más eficientes a la hora de ser apiladas y manejadas por los trabajadores/repartidores. Una caja con líneas curvas es más incómoda de coger que una con líneas rectas. El problema con el que nos encontramos es que la pizza, tradicionalmente, es redonda. Y si queremos ahondar en el problema, se corta en triángulos.

En sitios de respuestas como Reddit o Quora no falta quien opina que las pizzas, para una mayor eficiencia, deberían ser cuadradas. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que, en cada caja redonda, queda espacio libre que no se rellena con comida sino... con aire. Sin embargo, hay una cierta resistencia por parte de los consumidores que siguen prefiriendo las formas curvilíneas, aunque eso lleve a la cuadratura del círculo.

Aunque hay quien no tira la toalla. Es el caso de Apple. Hace ahora un año salió a la luz un prototipo de caja redonda que el gigante de la tecnología ha desarrollado preocupándose de que el aire circule adecuadamente por el interior, evitando que la pizza se reblandezca. La idea surgió para que los empleados que pedían pizza a la oficina pudieran llevarse la que les sobrara a casa. Está claro que si no lo consigue Apple, no lo conseguirá nadie...