Pastel atrapa-maridos, hornazo y otros manjares para ligar

No, no nos hemos equivocado de medio: hablamos de gastronomía pero también, de ligar. Y es que a lo largo de la historia son numerosos los ejemplos de recetas destinadas a emparejarte con alguien. Y no solo porque alguno de sus ingredientes puedan ser considerados afrodisíacos, sino que porque la tradición del plato en sí indicaba un objetivo inequívoco: conseguir conquistar al otro/a. Y es que ya se sabe, a muchos se nos conquista por el estómago. Ahí van unas cuantas recetas destinadas a ello. Manos a la masa y ¡suerte!

Varios pasteles atrapa-marido con distintas formas. | Gastronomistas

Pastel atrapa-maridos: De Brasil, el nombre original es "bolo engorda maridos", literalmente "para engordar al que lo pruebe", por aquello que decíamos más arriba del estómago. Al coco, ingrediente principal de este postre, se lo conoce en el norte de la India como Sriphalao, equivalente a 'fruta de Sri', o fruto de la diosa Sri de la prosperidad. Para la receta necesitaremos: 1 taza de harina de trigo; 1 taza de leche de coco; 1 taza de leche entera de vaca (si preferimos podemos sustituir por leche de almendras); 1 taza de leche condensad; 3 huevos; ½ taza de azúcar blanco (en el caso de que nos guste muy dulce, si no, podemos no utilizar nada de azúcar o menos cantidad). Para el glaseado: 1 taza de leche de coco; 1 haba tonka partida por la mitad; 2 cucharadas de azúcar blanco; 1 taza de coco rallado (también podemos sustituir o mezclar con almendra rallada). Ponemos el horno a 190 grados mientras mezclamos bien con la batidora la harina, la leche de coco, la leche de vaca o almendras, la leche condensada, los huevos y el azúcar. Cuando tengamos una crema uniforme, la pondremos en un molde. Lo pondremos en el horno durante 45 minutos más o menos, y lo dejaremos enfriar unas 3 horas en la nevera. Para hacer el glaseado, que pondremos por encima una vez se enfríe el pastel, coceremos primero la leche de coco con el haba tonka y después, añadiremos el azúcar y la taza de coco rallado, removeremos hasta obtener el glaseado perfecto. Dejaremos enfriar y lo pondremos por encima de nuestro Atrapa Maridos, que tendremos que dar, con nuestras propias manos, a la presa que queramos "atrapar".

Los peculiares dulces del amor de Sâo Gonçãlo. | Wikipedia

Colhões de São Gonçãlo. Originarios de Portugal, concretamente en un pueblo del norte llamado Amarante. Cada primera semana de junio y el 10 de enero sus calles se llenan de grandes penes dulces. Los hombres se los regalan a las mujeres solteras y cristianas devotas a las que quieren ligarse. También se sabe que para encontrar novio, las mujeres deben tocar con cualquier parte de su cuerpo con este dulce fálico. Para hacerlos necesitas 520 gramos de harina de fuerza; 50 gramso de azúcar; 1 cucharadita de miel de flores; 1 huevo y 2 yemas de huevo; 100 mililitros de agua; 50 gramos de levadura fresca; 100 mililitros de leche; 50 gramos de azúcar glas; 1 cucharada sopera de agua. Deshacemos la levadura con el agua. Por otro lado, mezclamos todos los ingredientes en la amasadora por este orden: harina, azúcar, miel, huevos, yemas y leche, incorporamos el agua y la levadura, amasamos unos 10 a 15 minutos hasta que tengamos una masa homogénea y no muy pegajosa, si vemos que requiere algo más de harina podemos ponérsela pero sin abusar, para que no nos queden duros. Dejamos reposar la masa en un bol tapado con un paño unos 20 minutos. Una vez la masa esté en su punto, nos ponemos con la tarea de convertir la masa en forma de pene, cada pene de unos 80 gramos. Con esta forma los dejamos reposar 10 minutos más. Untamos la bandeja con mantequilla y los horneamos unos 12 -14 minutos a 180 grados. Una vez estén horneados, los pintamos con un glaseado realizado con la mezcla del azúcar glas y el agua.

El hornazo y su curioso significado. | Wikipedia

Hornazo. Sí, seguro que no sabías que este plato, muy típico de la Semana Santa, tiene un origen relacionado con el emparejamiento. El domingo de Pascua, antes de comerlo, debemos cascar el huevo cocido que lleva el hornazo en la frente de la persona con la que queramos compartir nuestra vida, explica la tradición. Para hacerlo necesitaremos 600 gramos de harina de fuerza; 1 sobre de levadura (16 gramos); 6 huevos frescos; ¼ de litro de aceite; 125 gramos de azúcar; 500 gramos de patata cocida y pasada por el pasapuré; la ralladura de un limón; 8 huevos frescos para adornar. Se baten los huevos y se incorpora la ralladura de un limón y el aceite. Se junta con la patata cocida y se le añade la harina que antes habremos mezclado con la levadura. Mezclado todo bien, dejaremos la masa en un bol tapado a temperatura ambiente con un paño, hasta que se levante, 20 min más o menos. Untamos la bandeja del horno con aceite, y ponemos bolas de masa. Hacemos un hoyo en el centro de la masa e incorporamos un huevo crudo en el hoyo. Hacemos tiras de masa y encerramos el huevo haciendo una cruz por encima con las tiras de masa. Se hornea a 200 gr hasta que estén dorados unos 20 min. Después, humedecemos un poco los hornazos y les espolvoreamos azúcar por encima.