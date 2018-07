Si mencionas esta comida en tu perfil de Tinder, ligarás más

Vamos a suponer que te estás abriendo un perfil en una red social enfocada al ligoteo. Te lo estás currando a saco. Eliges tu mejor foto, mientes (o no) sobre tu edad y apuestas por presentarte como un ser sensible que adora la naturaleza, los animales y las causas sociales. Vamos, que lo tienes todo perfectamente calculado. Te da por pensar que podrías poner cuál es tu comida favorita. Y piensas "el pollo frito me flipa". Lo incluyes y esperas, esperas y esperas. Ni un solo 'match', ¿por qué? "No es por ti, es por el pollo frito", dice una voz superior. Porque resulta que la comida que destacas en tu perfil social IMPORTA. Y, sí, hay comidas que hacen que PILLES MÁS.

La aplicación de citas Zoosk ha investigado más de 3 millones de perfiles para concluir que no solo el tamaño importa, sino también la comida. Por lo visto, hay una serie de platos que la mayoría identifica como más atractivos y que hacen que la persona que los tome consiga un poder extra de seducción. Como Popeye con las espinacas, vaya. ¿Y cuáles son esos platos, os preguntaréis? Pues aquí va la lista. Preparaos para que vuestra 'app' de citas reviente de éxito.

El guacamole, la comida más sexy del mundo. | Flickr

La comida número 1, la que hace que la gente se muera por quedar con nosotros es el guacamole. Al parecer, si pones que es tu comida favorita, la posibilidad de recibir mensajes sube en un 144%. Imaginamos que si, además, lo preparas y te queda bien, ya te acabas el Tinder (o algo). Aparte de este plato mexicano, aquí va el resto del 'top ten'.

1. Guacamole 144%

2. Patatas 101%

3. Chocolate 100%

4. Ensalada 97%

5. Sushi 93%

6. Aguacate (en cualquiera de sus versiones. Vaya con la frutita) 91%

7. Pasta 75%

8. Queso 75%

9. Pasteles 72%

10. Hamburguesa 68%

El aguacate es sexy. | Flickr

¿Cómo os quedáis? A nosotros estas tremendas revelaciones nos han dejado con el culo torcido y ya tenemos pensado un menú con el que hacer explotar una 'app' de citas. Se trataría de una pasta con aguacate y queso, con unas patatitas fritas y un pastelito de chocolate para rematar. Bueno, y una ensaladita y un poco de sushi de aperitivo. Sería, según este estudio, el menú más sexy de la historia...

¿Tienes dudas? Tranqui, te enseñamos a hacer el guacamole perfecto.