Lo más: los brioches-gatos

Te mola el dulce, te molan los gatos. Pues serás fan absoluto de los brioches-gatos. Y si no, también, porque es imposible resistirse a esta creación pastelera ultra-mega-cuqui que, como su nombre indica, no es otra cosa que un brioche con forma de gato. Pero no cualquier gato. Sin duda, el más mono del mundo mundial.

LA ARTISTA TRABAJANDO | ROTA KIM

Estos bollos son obra de Rota Kim, una joven artista coreana con una imaginación sin límite que suele dedicarse a la creación de juguetes infantiles y que, de repente, decidió meterse en los fogones y poner a prueba su ingenio para crear figuritas que harían palidecer de vergüenza a Hello Kitty, Pikachu y cualquier otra estrella de manga.

BRIOCHE - GATO | RUA KIM

Y es que el reto que se ha propuesto Rota Kim no era encontrar el sabor ideal, sino más bien crear el gatito -animal que fascina a la joven- más adorable y entrañable. Meta que ha logrado, sin duda. El secreto del éxito de sus creaciones, que -cómo no- ya arrasan en la red, está en su rostro, simplemente irresistible para cualquier humano con una pizca de sensibilidad.

EL GATO BRIOCHE | ROTA KIM

Ella explica: “Lo más complicado es precisamente dar una expresión facial a estos pastelitos porque los felinos tienen muchas miradas y muecas diferentes. Por esta razón las voy variando”. Y lo suyo ha sido un acierto porque, efectivamente, ya sean tristes, sorprendidos, enfadados, contentos, los gatos de Rato Kim no solo son monísimos, sino que os recordarán a vuestros emoticonos favoritos o, más fuerte aún, vuestro estado de ánimo. Ante semejante monada, lo único difícil será comérselos.