Llegan los perritos calientes de salchichas ¡de chocolate!

El otro día alguien nos chivó que en Reino Unido había un personaje que se estaba quedando con el personal con salchichas con chocolate. Esto es: salchichas de carne a las que añadía su toque personal en forma del derivado del cacao. Dos de nuestros dos vicios favoritos juntos, no lo podíamos creer.

Para saber más sobre Mister V, el creador de esta maravilla, nos pusimos en contacto con él. Y esto fue lo que nos contó. “En 2009, mientras vivía en Manchester, estuve trabajando durante un tiempo para Lakeland Picnic, una empresa que se dedica a gestionar puestos de comida en eventos y que elaboraban hot dogs y burgers. De ahí tomé la idea de retomar Mister V haciendo mis propias hamburguesas y salchichas, una marca de restaurantes de comida rápida montada por mi padre en los 80”.

Ajá, por eso se llama “Return of Mister V.”, pero aún no hemos llegado a la invención de la salchicha de chocolate: “La desarrollamos para poder participar en los distintos festivales de chocolate que hay por el Reino Unido y que son muy populares. Lleva un 5% de chocolate en la mezcla. Hicimos varias recetas con chile, otras naranja… pero siempre con chocolate. Nuestros amigos y familiares fueron los conejillos de indias que utilizamos para testarlas. Es verdad que no les gustaron al cien por cien, pero í que la respuesta general fue muy entusiasta”.

Entonces, ¿a qué saben? “Los sabores del chocolate complementan los del cerdo, que se combinan también con los de la naranja y el chile. También controlamos el picante para que todos los matices puedan ser experimentados por igual. Nuestro objetivo es buscar nuevas combinaciones de cara al año que viene”. ¿Quién sabe si el año que viene veremos algunas con sabor a nata montada o cabello de ángel. El tiempo lo dirá…