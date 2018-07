Llega a nuestras vidas el cruasán carbonizado

Hace tiempo que se habla de las propiedades de ingerir carbón, una sustancia que tiene entre las celebridades de Hollywood auténticas fans, entre ellas Gwyneth Paltrow. De hecho, se han comercializado zumos y refrescos a base de carbón, pero hasta ahora no habíamos tenido el gusto de toparnos con bollería a base de este mineral, de color negro, apta para veganos y, dicen quienes han tenido el gusto de probarla, muy pero que muy buena.

La criaturita, en este caso un cruasán, está hecha con carbón activo y, según dicen con sorna sus artífices de Coco di Mama, un popular italiano 'take away' de la capital británica, "sabe mejor de lo que parece". Pero el carbón activo no es la única diferencia del cruasán de moda en Londres con otros cruasanes estándar: éste no lleva mantequilla, por lo que se convierte en un producto ideal para veganos. Contiene margarina, harina de soja, carbón activado y limón, y sus creadores aseguran que sus propiedades alcalinizantes no pueden ser más saludables, ya que ayudan a desintoxicar y "neutralizar el exceso de los ácidos del estómago". Es, además, "un gran desayuno para reponer el cuerpo cuando estamos de resaca", aseguran en Coco di Mama.

Cruasán de carbón | Coco di Mama

Coco di Mama es un restaurante italiano 'take away', que ofrece también desayunos, cafés y tentempiés como bocadillos, pasteles caseros, ensaladas y otras propuestas saludables. Según ellos, el carbón activo ha sido tratado para hacerlo extremadamente poroso y, por tanto, muy absorbente, lo que significa, literalmente, que "puede absorber algunos de los venenos de tu estómago antes de que lo haga tu cuerpo".

En cualquier caso, creamos o no estas diserciones metafísicas sobre esos llamados venenos que se encuentran en nuestro organismo, lo cierto es que el cruasán de carbón ha causado sensación entre los clientes de este establecimiento. Y que está muy pero que muy bueno.