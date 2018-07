Helado de ramen. Sí, sí, de ramen: lo último en Nueva York

En Nueva York, una de las tendencias gastronómicas más raras, lo último que lo está petando, es el helado de ramen. Si eres fan del anime puede que sepas qué este es un plato tradicional de la cocina japonesa, y el favorito de Naruto, pero si no es tu caso debes saber que se trata de una sopa con fideos, caldo y otros ingredientes para aderezar, como el bambú y el huevo cocido, las algas o el jengibre. Lo preparan en The Dessert Kitchen, un lugar especializado en postres que no debes perderte si te gustan las marcianadas.

¿Y cómo un plato caliente puede convertirse en helado? Si algo nos ha demostrado Instagram es que no hay nada imposible para los foodies de hoy día. Aunque parezca una locura, se las han apañado para crear unos fideos azules hechos con Kanten, una gelatina tradicional japonesa elaborada a partir de un alga, que a simple vista recuerda a los Pegalocos (búscalo en Google, aunque seguro que, si naciste entre los 80 y 90, tuviste alguna vez uno de estos).

En la base del helado encontramos ingredientes más comunes. La primera capa está formada por hielo triturado con leche evaporada o leche de coco para veganos, seguido de mochis, unas pequeñas bolas de un pastel de arroz típico del país nipón, que se acompañan de piezas de mango y melón helados. Finalmente se completa el postre con los fideos en lo más alto, y si quieres darle un toque aún más dulce, también puedes añadir un poco de sirope de melocotón al conjunto.

Como ves, en realidad de ramen tiene poco, solo el aspecto, así que misterio resuelto. Lo que aún está por resolver es por qué este helado ha tenido tanto éxito entre los neoyorquinos, que están siempre al quite de las nuevas rarezas gastronómicas.