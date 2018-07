Gatos y perros: hay un vino para vosotros

Amigo de los animales, piensa en esto: imagínate estar disfrutando de tu vino favorito, copa en mano, al calor de la lumbre mientras, a tu lado, tu mascota, tu amigo del alma, pega lametazos a un "MEOWtini" o un "MosCATo". ¿Un sueño, verdad? Apollo Peak, una empresa de unos emprendedores cachondos, lo ha hecho posible con su amplia gama de vinos para gatos y perros.

Un vistazo a la página permite acceder a vinos blancos y tintos perfectamente pensados para las mascotas. Podéis pensar que es una locura pero, escuchad, estos tipos de Apollo Peak vendieron botellas por valor de 500.000 dólares el año pasado, así que tan mal no les va... Suponemos que tenéis un millón de preguntas en la cabeza y pasamos a responderlas.

Pinot Meow, un vino para gatos | Apollo Peak

¿Tienen alcohol?

Hombre, pues no. De hecho, desde Apollo Peak argumentan que no lo ponen para "evitar que las mascotas tomen malas decisiones y que hagan cosas sobre las que pueden no recordar nada al día siguiente". Os dijimos que eran unos cachondos...

¿De qué están hechos estos vinos?

Vamos a centrarnos en las recetas para gatos, que son el mascarón de proa de esta innovadora empresa. Remolacha orgánica, hierbas naturales y conservantes autorizados permiten dar forma a estos sofisticados caldos, que, además, en el caso de los felinos llevan catnip o hierba gatera, un estimulante natural para gatetes.

¿Qué efectos pueden producir sobre nuestras mascotas?

En el caso de los perros, no parece que sea más que un liquidillo alternativo al agua que les puede apetecer probar. En el caso de lo gatos, hay dos posibilidades. Una: que lo huelan sin llegar a probarlo, con lo que el catnip puede provocar que el animalito se vuelva más juguetón. Otra: que lo beba, situación en la que el catnip causa somnolencia y tranquilidad en nuestro peludo amigo.

¿Cuánto cuesta esta broma?

Los precios oscilan entre los 5 y los 15 euros por botella. Poco dinero comparado con el placer de compartir una velada de vinos con vuestro gato o perro.