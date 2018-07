Estos han sido los dulces navideños más populares en Instagram

1- Panettone

El panettone italiano | ViajeJet

El dulce italiano por excelencia ha aparecido etiquetado nada menos que en 244.000 fotos de Instagram. Y es que además de vistoso y fotogénico, es un postre cuya fama ha trascendido las fronteras italianas y está presente, Navidad tras Navidad, en numerosos hogares de toda Europa. El panettone perfecto tiene que ser alto y esponjoso, con forma de hongo, de una complejidad que no puede compararse a las clásicas piezas de bollería, mucho más sencillas. Por suerte, el panettone se está dignificando y cada vez son más los pasteleros que lo elaboran de forma artesanal, con masa madre y levaduras naturales, y el resultado son unas piezas de pastelería que nada tienen que ver con esos que nos venden en el súper a precios ajustadísimos.

2- Spéculoos

Galletas de Navidad | antena3.com

Otro dulce que trasciende fronteras y que es muy raro que no enamore al personal son estas galletitas típicas de Bélgica y Holanda, que suelen vendernos en cajas monísimas y que suelen ser nuestro desayuno y merienda durante las fechas navideñas. Son unas galletitas que presentan diferentes formas y motivos, compactas y con un delicado sabor a mantequilla, aunque su principal característica es la mezcla de especias que le confieren ese toque tan especial: suelen llevar canela (sobre todo), pero también nuez moscada, clavo, jengibre en polvo, cardamomo y pimienta blanca.

3- Pepparkakor

Galletas de jengibre | Cocinatis

Las galletitas de jengibre suecas, finas y en muchas ocasiones en forma de reno, figuran también entre las reinas de la fotogenia de Instagram, con 170.000 publicaciones. Y es que dan mucho juego, pues se utilizan tanto para comer como para decorar el árbol de Navidad, y ya sabemos que los nórdicos son, en general, muy dados al interiorismo.

4- Christmas pudding

El Christmas Pudding británico | Schwartz

Este plato típico de Gran Bretaña no solo en Navidad, sino también en Año Nuevo y durante todas las fiestas navideñas, ha alcanzado un total de 82.000 publicaciones. La gracia de estos pasteles navideños es que cada maestrillo tiene su librillo, y las familias tunean las recetas a su antojo. Suelen llevar frutas desecadas, frutos secos y en ocasiones cítricos e incluso brandy. En Instagram los hemos encontrado de todas las formas, estilos y tamaños durante estas Navidades, todos con un denominador común: tienen una pinta excepcional.

5- Tronco de Navidad

tronco de Navidad | Cocinatis

Este vistoso dulce tan popular en Francia ha cosechado nada menos que 53.000 fotos. Es oriundo de Francia, aunque se elabora también en otros países como Bélgica, y consiste en un tronco enrollado, con una base de bizcocho genovés y una crema de mantequilla de chocolate, café o praliné. Es laborioso y delicado, y su combinación de sabores y dulzores una auténtica tentación para los más golosos.

6- Turrón y roscón de Reyes

Comer turrón | Agencias

Con más de 46.000 fotos etiquetadas, empatan en el sexto lugar los dos dulces españoles de la lista: turrón y roscón de Reyes. Porque aunque el primero no sea especialmente fotogénico, sí que es un clásico en todos los hogares de este país durante las Navidades, y el roscón es, por su parte, un postrazo espectacular para sellar ese fin de fiesta navideño que muchos empiezan ya a desear tras tantos días de comilonas.

7- Mazapán

Mazapan | antena3.com

Pisando los talones de los dulces españoles, con 45.000 fotografías, aparece el mazapán, un dulce transversal, todoterreno, presente en nuestras mesas durante generaciones, que no sabe de modas ni de tendencias y que es tan querido como odiado. Y es que así como es imposible no amar un panettone, o no volverse loco por las galletitas suecas, el mazapán suele despertar sentimientos encontrados: sus fans lo adoran, pero sus haters no pueden ni verlo.

8- Vánocka

Vánocka | Cocinatis

El típico pan checo navideño ha sido también profusamente fotografiado en Instagram, y se ha convertido en el objeto de deseo de millones de personas que darían su reino por este panecillo con forma y textura de brioche, elaborado con leche, huevos y mantequilla, además de pasas y frutos secos.