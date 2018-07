Esta cafetería diseñada como una cárcel turca lo está petando entre el moderneo

Normalmente son los asiáticos en general y los japoneses en particular quienes van por delante en materia de cafeterías curiosas, decoraciones locas y clientelas ávidas de establecimientos temáticos para todos los gustos. Por eso resulta curioso que el último hito a nivel mundial en cafés rarunos se encuentre en la ciudad turca de Yalova, y haya logrado congregar desde su apertura a miles de fans deseosos de enfundarse un mono naranja y agarrar un café y un pastelillo tras unos barrotes.

Los fundadores de este curioso establecimiento aseguran que la idea era recrear la serie 'Orange is the new black', y para nada pretendían, pese a que son conscientes de que se puede pensar lo contrario, recrear las condiciones en las que viven los presos en las prisiones turcas. Al local, ubicado en una cuarta planta se accede por ascensor y desde su apertura hace algo más de un mes han sido muchas las personas que han sucumbido a sus encantos y han empezado a hacerlo famoso desde sus cuentas de Instagram.

Y es que, pese a que los propietarios solo pretendían hacer un guiño cinematográfico y crear algo que se saliese de lo normal, lo cierto es que este Haft Coffee que cada día congrega a miles de curiosos resulta, cuanto menos, inquietante. Y la gente lo da todo para posar en "modo preso", como se puede observar en las diferentes publicaciones en redes. ¿El mundo se ha vuelto loco? Probablemente hace tiempo.