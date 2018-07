Diez regalos navideños que seguro que no se te habían ocurrido

1- Una escapada romántica. Esto va de si queremos rascarnos un poco el bolsillo y regalar a alguien que amamos lo que probablemente desea por encima de todo en este mundo, y deseará todavía más después de Navidades. Huir del mundanal ruido, de la familia, de las obligaciones, de las comilonas y refugiarse en un hotel con spa en el que reine el silencio y no haya suegros y cuñados (o sí, pero los de otros). Muchos hoteles ponen a disposición de sus clientes diferentes packs (con masaje, con spa, con cena, con pack de bienvenida...). Uno de ellos es Mas del Torrent, uno de los establecimientos Relais & Chateaux de España, en Girona, ese lugar mágico en plena Costa Brava donde no va a encontrarnos nadie.

2- Una fondue o raclette. Si a tu agasajado le gusta el queso, ya tardas en regalarle una fondue o una raclette para que se prepare en casa sus cenas al más puro estilo francés. Es un regalo resultón y muy útil, que podréis estrenar ese mismo día si aprovechas para llevarle también una selección de quesos para ponerla en marcha. Las fondues son consistentes, nos permiten probar quesos de todo el mundo, no dan trabajo al cocinero y podemos aligerarlas si en lugar de pan las combinamos con frutas y verduras crudas (manzana, zanahoria, calabacín...). En Can Luc, la tienda de Barcelona especializada en la venta de quesos internacionales, te venderán todo el pack si lo deseas: el aparato y la selección de quesos en función de tus gustos. No podemos dejar de recomendar la denominada "fondue Can Luc" y un buen vino blanco seco para maridarla.

3- Un buen aceite de oliva virgen extra. Es imposible que no nos haga ilusión un buen aceite, que nos va a acompañar durante los próximos meses y cuyo sabor marcará la diferencia. Podemos adquirirlos de sabores, de diferentes tipos de olivas y de las diversas D.O. de España. Hay tantos aceites como personas, prácticamente, pero nuestra recomendación es este sensacional aceite de oliva virgen extra Aubocassa, oro líquido de la variedad arbequina con D.O. Mallorca, un aceite con gran personalidad, muy intenso, que hará feliz a cualquier amante de la cocina mediterránea y a todos aquellos que se han propuesto adquirir una rutina saludable de cara al nuevo año.

4- Un vino biodinámico. Tu amiguete experto en vinos, que agita la copa con profusión en los restaurantes superando los límites de la vergüenza ajena, se quedará más que descolocado cuando aparezcas con un vino biodinámico. Explícale cuáles son las leyes de la biodinámica, cómo ha tenido lugar el cultivo de esas uvas respetando ciertos calendarios que él ignora y plántale ante sus narices este Fosc, de Finca Parera, que puedes adquirir, por ejemplo, en los establecimientos Woki Organic Market de Barcelona.

5- Un tostador muy especial. Qué vamos a decir de esta maravilla. A la venta en Amazon.

6- Un kit de autocultivo de setas. Ese familiar new age que ha abrazado el universo craft y saludable va a amar profundamente este kit para cultivar setas con los posos del café. Un regalo muy divertido, que puedes adquirir en Resetea, y que gustará tanto al primo cosmopolita fan del reciclaje como al tío abuelo que mata por su huerto. No digáis que no es amor.

7- Una cesta de pícnic Cinco Jotas. El ibérico no suele fallar en estas fechas, y si además lo acompañas de una cesta de pícnic adorablemente vintage más aún. Viene con su platito y su servilleta y, cómo no, con un jamón ibérico de bellota sensacional.

8- Una cafetera de filtro. Explícale a esa amiga cafetera que no tiene que dejarse un dineral en cápsulas, o invertir cada día 2 € en cafeterías modernas que venden cafés de importación. Que los cafés de filtro son los favoritos de los baristas, y que si se sabe hacer y se escoge un buen producto y una buena máquina no tendrán nada que envidiar a los que se toma por ahí. Las máquinas de Chemex suelen ser las preferidas de los profesionales del sector, y puedes conseguir una por 35 €.

9- El palomitero definitivo. Puedes adquirirlo en Regalopedia y dejar boquiabiertos a tus agasajados, sean de la edad que sean.

10- Un pen de alimentos. Quien saque uno de estos en sus reuniones de trabajo va a petarlo muy fuerte.