¡Creatividad al poder! Atrévete con uno de estos maquillajes de comida basura

Su extraordinario dominio de la técnica le permite crear unos maquillajes tan absolutamente realistas que la han convertido en una estrella de Instagram gracias a sus vídeos virales. Y es que la ex docente Mimi Choi, que abandonó su profesión para dedicarse a algo tan inaudito como el maquillaje realista de cualquier cosa, es capaz de crear una serie de ilusiones ópticas en nuestros propios cuerpos que su sola visión es capaz de zarandearnos durante unos segundos. En su cuenta @mimles, la artista muestra su trabajo, en el que encontramos una buena cantidad de maquillajes de comida con lemas como "Las personas decepcionan, la pizza es eterna". Además, en muchos casos explica quién es el modelo y cuánto ha tardado en pintarle: "tardé 1,5 horas en maquillar las manos de Andrew mientras él veía un partido de hockey", cuenta. Y hace cosas como estas, que la han convertido, y no es para menos, en una estrella de la red.

También le fascina McDonald's.

Aunque no os lo creáis, esto es su mano. "Esto no es comida, es mi mano", dice. "¿Quién no piensa en desayuno todo el día?".

De nuevo McDonald's y de nuevo su mano.

"Sé responsable de tus actos", nos recomienda. Y nos lo recomienda así.

De nuevo su mano, ¿a qué parece mentira?

Sí, sabemos que no es de comida y que nos estamos desviando del tema, pero es que este maquillaje nos fascina. No podíamos dejar de mostrarlo.

"¿Qué tipo de sushi es este?", se pregunta la artista.

¿Y este? De nuevo su mano como lienzo.

¿Un trocito de pizza?