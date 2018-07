Comida vegana para perros, lo último en alimentación

A todos nos gusta cuidar a nuestras mascotas y todos queremos que nuestros perros tengan la mejor alimentación posible. Por este motivo existen en el mercado un montón de piensos con diferentes sabores, distintos nutrientes… Incluso hay una cerveza para perros que está disponible desde hace ya unos cuantos años. Se trata de una cerveza sin alcohol y sin espuma, fabricada con zumo de malta, aunque tiene sabor a carne.

No obstante, esto no es suficiente para cuidar al máximo a nuestros cachorros. Los perros son omnívoros y los expertos en nutrición animal recomiendan no ofrecerles una dieta exenta de carne. Sin embargo, esto no ha supuesto un impedimento para que los veganos que tienen perros piensen que esta es una mejor opción alimenticia para sus compañeros de vida.

Perro comiendo | Pixabay

Expertos en veterinaria explican que este cambio de alimentación de los perros es un reflejo de la humanización a la que están sometidos pues, desde siempre, estos animales han sido y son carnívoros. A su vez, por ahora no hay estudios que demuestren que la alimentación vegetariana influya para bien o para mal en la salud del animal.

Finalmente, aclaramos que este pienso vegetariano, a pesar de no contener carne, tiene todas las vitaminas y los nutrientes para mantener una alimentación ideal. ¿Cambiarías la dieta de tu mascota?