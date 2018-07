Pasas al lado de las máquinas de 'vending' de tu oficina y se te cae el alma al suelo: chocolatinas, palmeras que suelen estar rancias, galletas, ensaladas… ¡Qué poca innovación y no será porque no existan alrededor del mundo máquinas expendedoras de lo más peculiares! ¿No te lo crees? En Cocinatis te presentamos unas cuantas, las hay además que son inventos españoles, para que luego digan que andamos faltos de ingenio:

El Cachopomatic, la máquina expendedora de cachopos. | Cachopomatic

- Si la comida en concreto tiene nombre sonoro (cachopo, plato asturiano que consiste en dos filetes grandes de ternera entre los que hay jamón y queso), el de la máquina no se queda atrás: Cachopomatic. El invento es cosa del carnicero asturiano Juan José Piñero. La primera la instaló en un espacio vacío que tenía en la carnicería: “Cuando vi que la de la carnicería iba tan bien, pusimos otra en la estación de autobús de Oviedo. Además ofrecemos muchas variedades de cachopo, la gente piensa que solo hay de queso y jamón pero en la máquina hay hasta 12 variedades, 6 de ternera y 6 de pollo. ¿Las más vendidas? La clásica de jamón y queso y la de cecina y queso de cabra”, comenta. El carnicero prevé un desembarco a medio plazo con una segunda Cachopomatic en Madrid, que colocaría en la estación de Atocha. “La gente es reacia a comprar carne fresca de esta manera pero la realidad es que están buenísimos”, añade. Los precios son, en todo caso, imbatibles: 4 euros la unidad, que pesa entre 300 y 350 gramos.

- En Japón, donde imaginación no les falta, tienen todo tipo de máquinas expendedoras de comida. Como allí se consume mucho cangrejo (algo similar sucede en China), las hay que venden estos animalitos frescos, para que lleguen en estado óptimo a la cacerola. También las hay de vinos, de eso que vas camino de la cena y te percatas de que vas con las manos vacías; de noodles, que salen recién cocinados y por supuesto, de sushis y makis, congelados eso sí.

La máquina de 'cupcakes' de Sprinkles. | Sprinkles

- En Nueva York y en Los Ángeles existen máquinas expendedoras de cupcakes, así no tienes que hacer cola si quieres llevártelos para el desayuno o la merienda.

- ¿Leche fresca? Salvo que vivas en UK y el lechero te la lleve todas las mañanas a la puerta de tu casa, o la pilles el día anterior en el supermercado (cada vez son más las insignias que están volviendo a las bolsas de leche fresca), realmente no hay muchas más opciones. Salvo que vivas en Santander, donde la pyme Grupo Entrecanales tiene repartidas cabañas expendedoras de leche. Tienen un total de 9 por toda la provincia, disimuladas en cabañas de madera para que la arquitectura no rompa con el entorno. Si no llevas botella contigo, la propia máquina te da una. ¿Precios? 1 litro de leche, 1 euro. Cinco litros, cuatro.

- En Singapur es posible comprar de esta forma puré de patatas con salsa y pollo.

- Un panadero del noroeste de Francia se llevó un premio por su ingenio, la Pani-Vending: se trata de una máquina automatizada que vende baguettes calientes, recién horneadas, las 24 horas del día.

Pizzomatic, la máquina de vending de pizzas que hace furor en Alemania. | Pizzomatic

- Los forofos de la pizza tienen a su disposición en Alemania la Pizzamatic, de cuyo vientre de metal salen pizzas margaritas recién cocinadas.

- Y quien dijo forofos de la comida italiana, dijo también amantes de la gastronomía mexicana: ¿está cerrado el mexicano de la esquina? Que no cunda el pánico, la BurritoBox sacia tus ganas de este tipo de comida: nachos con guacamole, burritos de todo tipo (también los hay veganos y sin gluten), salsas variadas… y por unos 5 dólares.