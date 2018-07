El 'avolatte': café con leche y aguacate, juntos. ¿Te lo tomarías?

Hay veces en las que una broma se nos va de las manos. Eh, ¿recuerdas cuando tu primo te dijo que seguro que no te atrevías a salir a la calle con los vaqueros puestos del revés y ese verano toda vuestra pandilla hicisteis el monguer con la bragueta en el culo? Pues eso. Que hay bromas que hay que dejarlas ahí, sin que se conviertan en nada más. ¿Qué le echas ketchup a la tortilla de patata y proclamas que has inventado la ketchuptilla? De acuerdo, nos reímos un rato y tal, pero que todo se quede en eso, ¿vale?

Decimos esto porque con el 'avolatte' (café con leche servido sobre una cáscara de aguacate) ha pasado exactamente esto. De repente, un turco, probablemente experto en el mundo del 'latte art' sube a Instagram un vídeo en el que sirve un cafetito sobre medio aguacate vacío y el resto del mundo, en lugar de reírse y ya, se vuelve loco con el invento. Da igual que luego su creador haya dicho en reiteradas ocasiones que solo era una broma. Da exactamente igual, porque una vez que has sembrado la semilla de la tontería ya no hay vuelta atrás.

¿Te tomarías un avolatte? | Instagram/panandtamper

Podemos darle todas las vueltas que queráis, pero esto es lo que es: un café servido en la cáscara de aguacate. De hecho, en Melbourne (Australia) ya han empezado a servirlo en serio en el Truman café. Lo tienen en carta e increiblemente (o no) han atraido ya a hordas y horas de 'hispters' que peregrinan hasta allí para hacerse la foto con el invento. Lo que no tenemos muy claro es que esté bueno. Vale que pongamos aguacate en la tostada y que ahora eso nos mole a todos... pero de ahí a mezclarlo con la leche y el café.

Los más críticos son, lógicamente, los baristas que se toman su profesión en serio y que ven en esto la enésima ridiculez que mezcla dos elementos de moda: el café y el aguacate en una mezcla que, por lo que parece, no beneficia a ninguna de las partes. Nolo Botana, de la cafetería de origen Hola Coffee de Madrid es muy claro al respecto: "Ahora hay una cierta moda de hacer 'latte art' sobre cualquier cosa que no sea una taza de café. Al final, los blogueros 'foodies' se hacen eco de estas cosas porque les vale todo, pero, vamos, yo no me tomaría un café servido sobre una cáscara de aguacate en mi vida". Amén, amigo.