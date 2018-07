Apple desarrolla una caja para transportar la pizza

La buena noticia es que al fin existe una caja de pizza pensada hasta el milímetro para que el producto no se deshidrate durante el transporte y conserve su textura. Además de ser monísima, claro. Y redonda, como las pizzas, lo que nos hace pensar por qué las cajas han sido tradicionalmente cuadradas cuando las pizzas son redondas. La mala noticia es que no vas a poder disfrutar de ella si no trabajas en Apple y comes en su cafetería, cosa que reduce el uso de este cacharrito de un blanco impoluto a unos pocos privilegiados.

pizza_caja_apple | Cocinatis

El diseño ha corrido a cargo de Francesco Longoni responsable de Catering del Apple Park Cafe. Su objetivo era que esos trabajadores estresados que cogen una pizza para llevar y la comen frente al ordenador mientras crean cacharros que van a cambiarnos la vida pudiesen disfrutar de todas sus propiedades intactas. Para ello, la caja tiene una serie de agujeros en la parte superior que han sido pensados para que salga el vapor sin que la pizza pierda su temperatura. Cuenta, además, con una base en relieve en la parte interior, que evitan que la pizza se pegue.

La caja de pizza ha revolucionado el panorama gastronómico en Apple, y lo cierto es que ya había sido diseñada hace años. De hecho, la patente fue publicada en 2010 y aceptada en 2012, y se incorporará a la nueva planta de Apple que la compañía tiene previsto inaugurar a lo largo de 2017. Al parecer, no es el único diseño innovador del que va disfrutar el nuevo Apple Park, en el que parece que hasta el último detalle seguirá los estándares de diseño a los que nos tiene acostumbrados la compañía.

Apple ya ha anunciado que la caja es de uso interno y que no tiene ninguna intención de comercializarla, pese a que muy probablemente, como ocurre con todo lo que crea el gigante estadounidense, no van a faltarle réplicas en los próximos meses. ¿Será el fin de las cajas de pizzas cuadradas? Si está Apple detrás, la respuesta es que probablemente sí.