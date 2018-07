Adiós a los platos: ahora la comida se sirve en iPads

¿Aún comes tus croquetas en un plato blanco redondo? ¡Buhhhh! Ah, ¿que tu plato es negro y cuadrado? Mejor, pero no es suficiente. Verás, hay gente que te lleva años luz de ventaja. En un restaurante con 3 estrellas Michelin de San Francisco, Quince, han comenzado a servir su creación "Un perro en busca de oro" encima de un iPad. Eso es, con la comida puesta encima de un dispositivo que cuesta más de 600 euros.

Pero, ¿por qué han hecho esto? Pues según el chef Michael Tusk se trata de una iniciativa que tiene sentido por la tradición 'techie' de la ciudad de San Francisco. Recordemos que Silicon Valley está allí... Y, ¿de qué va el plato? Pues son básicamente unas croquetas de trufa blanca colocadas encima de la tableta. En el iPad, mientras tanto, se pueden ver imágenes de perros en busca de esas mismas trufas presentes en el plato. "Queríamos, además, dar a conocer cómo es el proceso de búsqueda de la trufa blanca por parte de los perros", añade Tusk.

Para que la comida no dañe el dispositivo el iPad está metido en una caja creada por un artesano local que impide que la croqueta repose directamente sobre la pantalla porque, si no, no iban a ganar para tabletas... La idea, aunque se ha convertido en viral, no es única: ya en 2015 un restaurante británico fue el primero en experimentar con las tabletas como platos.

¿Y cómo llevan esto los comensales? Pues mal. De hecho, hay un movimiento en Internet llamado 'We want plates', creado por la británica Ross McGinnes, que reclama la vuelta de los platos y que dejen de servirse las recetas en frasquitos, freidoras de juguete, cajitas y cualquier otra cosa imaginable. Porque, por ver, hemos visto cosas servidas en zapatos o en tapas de basura. Sí, así están las cabezas. Y lo que nos queda de 2017, amigos.