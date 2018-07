Abre en Londres un salón de té dedicado a ‘La Bella y la Bestia’

Si eres fan de las historias y los personajes de Walt Disney, toma nota de lo que te contamos a continuación. A escasas semanas de la llegada en cines de la esperadísima película ‘La Bella y la bestia’, del director Bill Condon y protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, un establecimiento de Londres ha decidido empaparse de su universo mágico y, de paso, sacar partido de su actual tirón mediático. Una jugada marketiniana maestra, vamos.

Salón de té | Town House Kensington

Se trata del Town House Kensington, el salón de té del muy chic Kensington Hotel de la capital británica, que organiza sesiones de degustaciones que homenajean el filme tituladas ‘Tale as old time’ (historias eternas, en castellano). Pero cuidadito, esta iniciativa tiene caducidad, así que si la queréis aprovechar no os queda más remedio que subiros a un vuelo rapidito. Este concepto efímero, que en un principio debía finalizar este mismo mes, durará finalmente hasta el próximo mes de noviembre ante la buena acogida que ha recibido.

Personajes del dibujo animado. | Town House Kensington

Así, podrás compartir una taza de té y unos dulces o sándwiches con la señora Potts y su retoño de porcelana Chip, o conversar con el reloj Din Don. Todo eso por 41 euros (¡ouch!). Y contad 10 euros más si optáis por la copa de champán...