Los veinte tatuajes de comida más feos del mundo

1- Esta hamburguesa cantarina que probablemente dibujó el sobrino de 7 años de la persona que se lo ha tatuado está entre lo más terrible que hemos visto en la materia.

2- Tatuarse unas palomitas en blanco y negro pasa a ser lo más sexy del mundo cuando uno mira el resto de tatuajes de este ranking.

3- Las pizzas también pueden ser macarras. El queso también puede gotear como si fuese lluvia. El horror puede habitar en tu brazo.

4- Cuando lo más preciado que tienes en la vida es tu robot de cocina, cuando este aparatejo molón hasta decir basta ha sido, sin duda, el elemento que te ha proporcionado más alegrías a lo largo de tu existencia con muchísima diferencia sobre el resto, entonces vas y te lo tatúas en el muslo. Y a ver quién es el guapo que te llama hortera.

5- Este tatuaje de aspecto terrorífico sólo va a ser comprendido por aquellas personas fieles a una marca, que sienten la necesidad de mostrar al mundo esta relación entre ellos y su helado favorito, en este caso.

6- Amigos veganos, este es vuestro tatuaje.

7- Amigos fetichistas de pies, necesitamos que respondáis a esta pregunta: ¿de verdad esto puede resultar sexy? Gracias.

8- Frente al rollito macarra-carcelario de muchos tatuajes, el mundo cuqui se hace un hueco en este universo hasta hace poco habitado por tipos malotes con la cabeza rapada. ¡Y brindamos por ello!

9- La pizza confirma su reinado en el universo de los tatuajes chungos de comida.

10- Hola huevos fritos con bacon terroríficos. Sois lo más feo que hemos visto en materia de tatuajes vergonzosos.

11- Pensábamos que no había nada peor que tatuarse unos espárragos trigueros, pero nos equivocábamos: tatuarse unos espárragos trigueros aún convenientemente enterraditos.

12- Para los que creíais que el mundo del 'cupcake' era incompatible con el del tatuaje: la realidad supera la ficción.

13- La duda no es por qué esta persona se tatuó unos espaguetis a la boloñesa, sino saber por qué lo hizo en su (peludita) barriga.

14- No tenemos palabras.

15- No neguemos el trabajazo que hay detrás de este tatuaje coral tan estupendo como horrible, de espíritu indudablemente 'healthy'.

16- Tatus que lo dicen todo (y no precisamente cosas buenas) sobre la persona que los lleva.

17- De nuevo un tatuaje en varias partes del cuerpo. Sin entrar en valoraciones, diremos que es, cuanto menos, arriesgado.

18- El amor sólo se demuestra de una manera posible: así. Ahora diréis que no es bonito...

19- I'm lovin it. Hasta tal punto que me lo tatúo donde la espalda pierde su nombre porque me da la mismísima gana.