Los 10 trucos de cocina que no puedes dejar pasar

El uso secreto que tienen los objetos diarios

¿Cómo puedo hacer para que los plátanos duren más? ¿Y para que los aguacates no se me pongan negros? ¿Por qué el queso no se me funde como en los anuncios? Todas estas dudas y más nos las encontramos cada día en la cocina. Por ello nunca viene mal aprender un par de cosas para que nos ahorremos un dinero y podamos aprovechar al máximo nuestros alimentos.