Tres lugares donde comer y ver la Champions en Barcelona

Passatge Lluís Pellicer



Este pequeño y encantador pasaje de L'Eixample, que cuenta con una oferta de restauración a tener en cuenta, organiza todos los años el llamado Tast Gastronòmic con motivo de la fiesta mayor del barrio. Por cuarto año consecutivo, los restaurantes de la zona salen a las calles y ponen a disposición de los visitantes una oferta de pequeñas degustaciones a precios reducidos que nos permiten acercarnos a su carta sin haber pagado mucho, en plena calle y en un ambiente festivo y lúdico.

Así pues, restaurantes de referencia en Barcelona como el NoNoNo Bistró (especializado en cocina biodinámica), el mítico japonés Bun Sichi, la coctelería Le Boe o El Rovelló, Blau o Le Mónaco salen a la calle a celebrar la fiesta durante todo el sábado 6, a partir de las 20.30 h. Quienes lo deseen podrán ocupar una de las mesas de la calle, y por 12,50 € disfrutar de cuatro platitos y una bebida. Y como seguro que en ese ambiente se está la mar de bien y a nadie le va a apetecer levantarse, la Asociación de Comerciantes del Passatge Lluís Pellicer va a instalar en la calle una pantalla gigante para ver el partido mientras disfrutamos de un heterogéneo surtido de tapas de restaurantes tan interesantes como la Brasería Gallega, o la pizzería Por qué no.

Sports Bar Italian Food

Es un sitio curiosísimo en el que probablemente no quepa un alfiler el mítico 6 de junio, pero es conveniente tomar nota para futuros acontecimientos deportivos, pues no tiene ningún tipo de desperdicio. Este pequeño bar ubicado en pleno Gòtic es, desde fuera, un restaurante más, que a medida que entras en él se convierte en un campo de fútbol,con sus innumerables motivos deportivos como decoración. El local es pequeño y sin ningún tipo de pretensión estética, y su ambiente siempre informal y bullicioso.

Pero Sports Bar es, además, y lo certifican muchos nativos, uno de las mejores pizzerías de Barcelona, que ofrece además un surtido de platos italianos que van desde la lasaña (también deliciosa) a la pasta fresca casera o calzone. Entre sus postres tiramisú, panacotta y una maravilla llamada 'Bomba alla Nutella', que confirman que Sports Bar Italian Food es un lugar al que hay que ir, aunque no sea para quedarse: tienen también una opción 'take away'.



Sports Bar Italian Food. Ample, 51.

Mau Mau Underground

Y aquí tenemos la opción 'hipster' del trío, un enorme sótano del Poble-Sec, reconvertido en bar desde hace años, cuyo aspecto entre desangelado e industrial atrae desde hace años a una tribu moderna que en líneas generales suele superar la treintena. Con motivo de la final de la Champions, Mau Mau va a instalar una pantalla enorme y poner a disposición de sus visitantes varias opciones para hacer de la noche una velada única, independientemente del resultado. La idea es empezar y acabar la noche con bebidas de alta graduación (tienen una oferta interminable de gin-tonics) y acompañarlas, si se desea, con un hot dog. ¿Qué más se puede pedir?



Mau Mau Underground. Fontrodona, 33-35.