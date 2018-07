Tres brunch alternativos en Madrid que te quitarán el hambre hasta la cena

¡YA TIENES PLAN PARA EL DOMINGO!

Ayyy domingos... Ese día anodino, que hasta hace no mucho considerabas destinado a pasar la resaca, se ha convertido en uno de tus favoritos de la semana. Has alcanzado esa etapa vital en la que, cuando sales de fiesta, comienza a entrarte el sueño a las 3.00 de la madrugada o a la segunda copa, lo que llegue primero. Tu nuevo gran placer es acostarte sin poner el despertador y levantarte a las 12.00. ¡A las 12.00! ¿Y qué haces a esa hora? ¿Desayunas o comes? El planazo de moda es lo que los americanos denominan 'brunch' (eso que ni es breakfast ni es lunch).