Siete comidas que odiabas cuando eras pequeño

1. Lentejas

"Si quieres las comes y si no las dejas". ¿Cuántas veces habrás escuchado esa frase? Las lentejas son el plato de la infancia al que más veces hemos dicho que no. Sin embargo, probablemente ahora las adores y añores las que te hacía tu abuela.

2. Coles de bruselas

¡Las temidas coles de bruselas! Se trata una de las comidas que más nos hemos resistido a probar de pequeños. Por más imaginación que ponían las madres a la hora de cocinar, no había manera. Su olor se transportaba por toda la casa, desde la cocina hasta a tu habitación, así no solo descubrías que tocaba para comer, también conseguías aborrecerlas un poquito más.

3. Pescado

Daba igual merluza que sardina, a la plancha o al horno, que cada vez que preguntamos qué ibamos a comer y la respuesta era "pescado", huíamos. No me gusta porque tiene espinas, huele mal, sabe raro…Excusas que siempre se quedaban cortas.

4. Coliflor

A pesar de ser una de las verduras que más se aconseja para los pequeños, a nosotros no nos la daban con queso. La coliflor siempre estaba excluida de la lista de la compra de mamá por nuestra culpa. Al igual que sucedía con las coles de bruselas, su olor y su insípido sabor hacían que no la soportaramos ni siquiera en puré.

5. Cocido

Otro de los platos más odiados durante la infancia es el cocido. Esta comida tan completa nos solía poner de los nervios. Si por separado legumbres, verduras y hortalizas no eran nuestro fuerte, imagina un plato donde se concentraran todas ellas. Pues ese era el cocido. Pero, ¿a que pronto te viste llamando a tu madre para preguntarle cómo se hace?

6. Espinacas

Las espinacas, para ponerte tan fuerte como Popeye, eran todo un reto. Y es que si ya de por si las verduras no son el mejor amigos de los niños, las espinacas son el summun. Están cargadas de vitaminas, fibras y minerales, y aun así nos las hemos estado perdiendo durante mucho tiempo.

7. Albóndigas

Esta receta tan tradicional es una de las más despreciadas por los niños. ¿No te gustaban las albóndigas? ¡Si eran totalmente apetecibles! El sabor de la salsita de tomate o esos topezones de carne al primer bocado eran fabulosos. ¡Ays! Seguro que ahora te encantan...

Con el paso de los años, nuestros gustos han ido evolucionando y seguro que muchos de estos "incomibles" están entre nuestros favoritos.