¿Te saltas la dieta de vez en cuando? Genial, así perderás peso de manera definitiva

Tengo un amigo que es aficionado a seguir dietas. Colecciona dietas, podríamos decir. No se cuántas ha probado (la de la sopa, la paleo, la del Dr. Atkins…) y he notado que, cuánto más estrictas son las condiciones, más le ponen. Eso sí, como coge una dieta la deja y luego la retoma. Es decir, que constante, lo que es constante no es. Yo siempre le he afeado la conducta en plan "tío, así nunca vas a adelgazar". Bueno, pues resulta que, ahora, una investigación dirigida por la doctora Carly R. Pacanowski, de la Universidad de Minnesota, señala que los paréntesis en la dieta pueden ayudarte a perder peso a largo plazo. ¿Perdona?

El estudio demuestra que , en un periodo de dos años, las personas que hacen parones en su dieta para volver a retomarla son las que acaban perdiendo más peso. Eso sí, este método requiere pesarse a diario y ajustar la comida y el ejercicio y monitorizar todo el proceso.

Es lo que se conoce como el 'método de la valoración calórica', en el que la pérdida de peso se logra poquito a poco. Primero se pierde un 1% del peso del cuerpo y se anima a la persona a mantener ese nuevo peso durante una semana. Este periodo de simplemente "mantenerse" permite que la persona coma más y haga menos ejercicio que si siguieran continuando perder peso.

El objetivo pasa a ser entonces la pérdida de otro 1% del peso corporal. Cuando se logra, llega un segundo 'break' para sencillamente no ganar peso. Este comportamiento debe repetirse una y otra vez hasta que el objetivo final de la pérdida de peso marcada al principio se alcance.

De esta manera, se lleva al cuerpo a redefinir su peso pero con abundantes parones durante todo el periodo. Como pasa con todas las dietas, no funciona para todo el mundo. Una de las claves para mantenerse es pesarse regularmente, pero fijándose en las tendencias de pérdida de peso a lo largo de la semana o el mes, ya que a diario puede haber fluctuaciones significativas debido al tipo de comida que se ingiera y los indicadores tendrán más que ver con el nivel de agua en el cuerpo que con la grasa. En lugar de obsesionarse con seguir una dieta de manera rígida, es preferible hacer pequeños cambios como saltarse el postre varias veces a la semana, eliminar los snacks algunas tardes o poner una alternativa sana para la cena o el almuerzo un par de días.