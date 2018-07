Los restaurantes más 'freaks' del mundo

Comer en un urinario: Attendant, London

¿Tomarías tu almuerzo en un water público? Conoce la última idea hipster venida de Londres: un bar-cafetería ubicado en un antiguo urinario victoriano construido en 1890. Un aparador de madera incrustado en los retretes originales (bien limpitos) hace la vez de mesa donde comer uno de sus apetitosos bocadillos o uno de los cafés preparados con mimo por un exigente barista. Surrealista pero recomendable... ¡el sitio es peculiar pero bonito! 27, Foley Street.

Comer sobre un urinario: Modern Toilet, Taiwan

Seguimos con la onda escatológica y es que esta cadena taiwanesa de restaurantes todo está inspirado en el mundo del lavabo. Tienen sillas y platos en forma de wáteres e incluso platos con forma de excremento. ¿Divertido o asqueroso? A los dueños se les ocurrió la idea leyendo el manga "Dr. Slump on the toilet" y abrieron un primer local dedicado solo a helados de chocolate presentados en recipientes con aspecto de pequeños inodoros y en una espiral sospechosa. Los taiwaneses deben tener un gran sentido del humor: la propuesta fue un éxito, ampliaron su oferta a todo tipo de platos y se han expandido por todo el país. La pregunta que ellos mismos lanzan: "shit or food?" Muy poco tentadora. Encontrarás las direcciones de los diferentes restaurantes en www.moderntoilet.com.tw

Una hamburguesa de 8.000 calorías: heart attack grill, Las Vegas



No solo contienen menús hipercalóricos sino que presumen de ello y promueven lo grasiento sin cortarse un pelo. Las camareras, vestidas de enfermeras provocativas, toman la "receta" (comanda) a los "pacientes" (clientes), y les dan un azote si no se la acaban. En la carta, las hamburguesas llevan el nombre de único bypass, doble bypass y así hasta ocho en función del tamaño (¡puedes pedir un suplemento de hasta 40 lonchas de bacon!) y las patatas fritas las sirven con manteca de cerdo pura. Te venden que el alcohol es bueno para ti y si pesas más de 160 kilos puedes comer gratis todo lo que quieras. ¿El colmo del cinismo? Apoyar campañas contra la anorexia. 450 Freemont Street.

Sin camareros: S' baggers, Nuremberg

Han tenido que crear un restaurante sin servicio para que veamos lo que valen y los echemos de menos. En S' Baggers pides tu comida vía tablet y cuando sale tu plato, un aparatoso sistema de vías que recorre el restaurante te lo entrega en la mesa sin camarero mediante. El sistema "rollercoaster" será muy futurista pero nos gusta tanto la humanidad... Buena prueba, es que la mayoría de los restaurantes del mundo que han probado suerte con robots, han acabado cerrando. Aquí todavía tienen chef y su carta es bastante saludable y con ingredientes orgánicos. Am Steinacher Kreuz 28.

Servido por monos: Kayabukiya Tavern, Utsunomiya (Japón)

Tanto nos gustan los camareros que preferimos que sean macacos a que no sean. Es la exitosa propuesta de esta izakaya tradicional en una población al norte del país, cuyo dueño puso de ayudantes a sus dos monos -convenientemente uniformados- para servir bebidas y hacer monerías varias y se convirtió en un boom cuando lo descubrieron en la CNN, Reuters y demás medios internacionales. En el restaurante no hablan ni palabra de inglés, pero tampoco vas a entablar conversación con los primates. O sí. Ojo, sólo "trabajan" unas dos horas al día.

Tomarte un café con un gato: La gatoteca, Madrid

No es mala idea la de la Asociación Abriga, una ONG creada para ayudar a los gatos sin hogar: han abierto una cafetería para que la gente pueda conocer a sus criaturas y adoptar uno si se llevan bien. Cuentan con un montón de actividades para amantes gatunos: desde talleres para aprender a cuidar a los animales a yoga con gatos (ein?) y cobran entrada no tanto por la bebida (que tienes que servirte tú mismo y pagar la voluntad) como por la oportunidad de relajarte acariciando a las mascotas. Cuesta unos 4 € la media hora, 6 € la hora, con descuentos para socios y primera consumición gratuita. Argumosa, 28.

Una cena de miedo: El castillo de las tinieblas, Gavá (Barcelona)

El Señor de las Tinieblas presidirá vuestra cena, pero demonios, vampiresas, zombis, brujas, espíritus y otras criaturas nacidas del mal pueden surgir de la nada para darte un susto de muerte. Aquí el menú se sirve con un espectáculo sólo apto para estómagos fuertes. "Si vienes, despídete de los tuyos", advierten. Viernes y sábados, cena con espectáculo 33 € (sin bebida). A saber: colgante de embutidos de cadáver, fideuà negra, pollo poseído con salsa de las tinieblas y langostinos endemoniados. Autovía de Castelldefels, km. 185.

Robot Restaurant, Tokyo

Si nos quedáramos en Japón, la lista de restaurantes curiosos sería interminable, así que acabaremos con éste, como ejemplo de que aquí lo bizarro atrae masas. Es más, deberías invitar a tu madre a este club de Shinjuku para que por fin entendiera el significado de la palabra freak. Aquí se viene a ver el espectáculo, un estruendo de luces, música y personajes grotescos, que van desde una anaconda gigante, a robots, muñecas manga, guerreros medievales o bailarinas sexies, que o luchan entre sí o bailan y tocan los tambores en medio de un frenesí psicótico. Kabukicho, 1-7-1.