¿Por qué Xemei es un restaurante de culto?

EL LIBRO 'XEMEI: COCINA VENEXIANA EN BARCELONA' LO EXPLICA

El restaurante Xemei es un exponente de la alta cocina veneciana en Barcelona regentado por dos carismáticos hermanos gemelos, que hace poco más de diez años decidieron abrir un pequeño espacio en el Poble-Sec previo a la gentrificación, un restaurante que gracias al boca-oreja se ha convertido en un rincón de culto. Y del que Patti Smith dijo, en su día: "these people have the power".