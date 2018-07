¿Por qué está de moda la leche de guisantes?

El auge de las bebidas vegetales alternativas a la leche parte de la premisa de que la leche de vaca es mala para la salud, una afirmación que no pone de acuerdo al mundo de los nutricionistas y mucho menos al de los consumidores. Dicen sus detractores que nuestro aparato digestivo no está preparado para asimilar la leche y sus derivados, ya que somos los únicos mamíferos adultos que siguen consumiendo está bebida, para más inri procedente de otra especie. La leche, aseguran, suele ser la principal culpable de numerosos trastornos digestivos de buena parte de la población, que a menudo ignora que basta con dejar los lácteos para recuperar la salud. Quienes consideran que no es necesario eliminar los lácteos de la dieta afirman que si bien es cierto que somos el único mamífero adulto que toma leche, ese argumento no significa nada, ya que nuestro aparato digestivo tiene una enzima que favorece la asimilación de la lactosa y que al eliminarla de la dieta lo único que conseguimos es perder esa enzima y convertirnos en intolerantes.

El debate está servido, pues, y mientras esto ocurre son muchos los que, por si las moscas, han decidido pasarse a las bebidas alternativas a la leche de vaca. Primero fue la de soja, después comenzaron a consolidarse bebidas como la de arroz, la de avena o la de almendras, y ahora la última moda es la leche de guisantes. Todas ellas conocidas erróneamente como leches, porque en realidad son bebidas vegetales de aspecto y textura similares a la leche, que funcionan igual acompañando cafés o tés, por ejemplo.

¿Por qué la última moda en bebidas vegetales es la leche de guisantes? Muchas, pero la fundamental es que es una fuente de proteína. De hecho, el guisante es la verdura que contiene más proteínas, por lo tanto muy recomendable para veganos, vegetarianos y para todos aquellos que no consumen demasiados productos de origen animal. Y no sólo eso. La leche de guisantes contiene nada menos que un 50% más de calcio que la de vaca, además de ser una fuente de arginina, un aminoácido esencial para la formación de masa muscular. Es también un poderoso antienvejecimiento y tiene efectos directos sobre la hormona del crecimiento.

De hecho, la arginina es un aminoácido tan importante para nuestro cuerpo que son muchos los que lo consumen en forma de suplemento, una práctica poco recomendable durante largas temporadas ya que, al fin, estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a no lograrlo de forma natural. La leche de guisante es, pues, una buena opción para lograrlo, muy fácil de incorporar a la dieta en nuestros desayunos, meriendas o cenas.

Otra de las ventajas de la leche de guisantes, que comercializa la marca Ripple y que ha sido desarrollada por el Instituto Tecnológico de Masschussets (MIT), es que es una fuente de ácidos grasos omega 3, vitamina D, hierro y potasio. Cabe destacar, además, que tiene muchas menos calorías que la leche de vaca y que es algo más cremosa que otras leches, como la de arroz, muy líquida. Tampoco contiene gluten, de manera que es ideal para las personas celíacas y para todos aquellos que, sin serlo, han decidido eliminar el gluten de sus dietas.