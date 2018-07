One a apple a day... Diez motivos para comer una manzana al día

RECUPERA ESA FRUTA Y TU SALUD TE LO AGRADECERÁ

Dice el refrán "One apple a day... keeps doctor away". O en italiano "Una mela al giorno... toglie il medico di torno". Los beneficios de esta fruta son tantos que los expertos recomiendan comer una al día. Pero, ¿qué tiene la manzana que no tienen otras frutas?