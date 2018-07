Las nueces, unas aliadas en la prevención de enfermedades

Pequeñas, sabrosas... y muy saludables. No son pocos los estudios que ponen de relieve que incluir las nueces en la alimentación es apostar por la salud. Ahora, una nueva publicación aparecida en 'Critical Reviews in Food Science and Nutrition Journal' reúne diferentes estudios que evidencian que los polifenoles presentes en las nueces contribuyen a mantener la salud y prevenir ciertos tipos de enfermedades. La investigación, liderada por la doctora María Izquierdo-Pulido, profesora de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona, realiza una revisión de la información disponible acerca de los efectos saludables de los polifenoles contenidos en las nueces.

Es verdad que ya conocíamos que las nueces son conocidas por sus ácidos grasos esenciales Omega-3 de origen vegetal, vinculados a una amplia gama de propiedades saludables. No obstante, las nueces también destacan por ser una de las fuentes más importantes de polifenoles. En concreto son el séptimo alimento con mayor cantidad. Los elagitaninos, que son los polifenoles característicos de las nueces, poseen una conocida bioactividad antioxidante y antiinflamatoria, que se asociaría a la prevención de ciertas enfermedades crónicas como las cardiovasculares, las neurodegenerativas o el cáncer.

Además, se ha observado que los polifenoles optimizan la señalización interneuronal, aumentan la neurogénesis e intensifican el secuestro de agregados de proteínas insolubles tóxicas, lo que podría explicar los potenciales efectos neuroprotectores de las nueces. Respecto al cáncer, los elagitaninos de las nueces ejercen sus efectos contra la enfermedad a través de diversos mecanismos, entre los que está la progresión del ciclo celular y la modulación de las actividades enzimáticas. También se ha demostrado que estos polifenoles actúan en otros procesos, no solo en la proliferación y muerte celular, sino también en la inflamación y angiogénesis.

Para la doctora Izquierdo, los polifenoles presentes en las nueces "vienen a completar el listado de componentes beneficiosos para la salud del organismo que este fruto seco ya posee, tales como su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, ácido alfa-linolénico, antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, entre otros nutrientes, lo que convierte las nueces en un auténtico aliado natural". La evidencia recogida en la revisión sugiere que la incorporación de las nueces en una dieta saludable y equilibrada podría ayudar en la prevención y la modulación de diversas enfermedades crónicas.

Aunque esta revisión se ha centrado en los polifenoles, otros compuestos de las nueces están relacionados con la prevención de enfermedades. Es por eso que la importancia del consumo de nueces reside en el conjunto de sus propiedades como alimento, con múltiples beneficios para la salud del organismo.