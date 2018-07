Nos escapamos a Lyon a hacer la ruta de los vinos naturales

Hace apenas unas semanas se celebró en Lyon la gran feria de vinos naturales Les Debouchees, dentro del mes dedicado a estos vinos, Le mois du Vin Naturel, que ha recogido 3 ferias en la ciudad, además de catas, debates y encuentros con los productores en varios restaurantes, tiendas y 'bar à vins'.

Me han contado por estos lares que son vinos frescos, que notas mucho más el sabor de la fruta, que los colores son más parecidos al tipo de uva con el que está hecho, y que no dan resaca, por haber seguido un proceso de fermentación natural, sin añadir levaduras, azúcares ni sulfitos. Así que me dispongo a probar los mejores, ya puestos, dejándome aconsejar por mi amigo Sylvain Delétang, sommelier especialista en vinos naturales, afincado en Lyon, que me ha prometido una ruta de lugares donde encontrar una extensa muestra de estos 'vins naturels'.

Nos encontramos en Chateauneuf du peuple, en pleno Vieux Lyon, pero apartado de la ruta turística. No es la primera vez que vengo, me encanta este sitio porque es como entrar en casa de alguien. Un lugar sencillo, con luz tenue y buena música jazz. Para empezar nos proponen La démesure 2014, un vino de color naranja, debido a una maceración duradera de uvas blancas 100% chenin, de la bodega del Languedoc Le Petit Domaine. Destacan notas muy intensas de membrillo y de miel, con una persistencia aromática increíble que recuerda a vinos dulces, pese a ser un vino seco.

El siguiente vino es un ​Gribouille 2013 (cariñena, garnacha, syrah), de las bodegas ​Fred Rivaton​. Un tinto cálido del Roussillon, con ciertas notas lácteas y aromas intensos de bayas negras.

Seguidamente, nos trasladamos al 1er arrondissement de Lyon. Hemos caminado unos 10 minutos, que han ido muy bien para despejar la cabeza y el paladar. Llegamos a Le Vin des Vivants, un 'bar à vins' de bonita fachada, que monta su terraza en una plaza encantadora los días que hace bueno. Este local, según Sylvain, tiene la mejor selección de vinos naturales en Lyon, y ofrece cada día una cata de vinos, 6 blancos y 6 tintos, acompañados de planches de embutidos, quesos y frutas de gran calidad, todo de productores locales. Me prometo a mí misma venir otro día y hacer la cata completa.

Aquí probamos el Zig-Zag 2013, de la bodega Les 2 Terres. Esta combinación de garnacha y syrah dan paso a un vino delicado y afrutado, fácil y ligero, que sorprende por su sencillez y a la vez su carácter. También probamos un ​Morgon 2013, resultado de la primera vendimia de Kevin Descombes, un jovencísimo viticultor que promete, ​un vino 100% gama y delicioso, con mucha materia. Los vinos creados con esta variedad de uva combinan muy bien con embutidos y quesos frescos, así que no nos vamos sin hacer la cata de su 'planche' de charcutería lionesa.

Para acabar nuestra ruta de vinos naturales nos vamos a Ô Vins d'Anges, en el barrio de la Croix Rousse, una tienda con espacio para degustación especializada en vinos naturales y en vinos italianos y antipasti.

Aquí Sylvain elige un Chardonnay Arbois Les Follasses 2013, de los viñedos de Jura de Michel Gahier, una zona vinícola francesa con siglos de tradición y con seis denominaciones de origen. Es un vino muy fresco con notas de manzana, al contrario de los vinos clásicos de Jura, que son famosos por su oxidación y su gusto de nuez. Esto se consigue, me cuenta Sylvain, llenando siempre la barrica con vino nuevo, para que no progrese la “parte de los ángeles” o la cantidad de vino que se pierde por evaporación. Finalmente probamos el tinto Ô Galarneau 2014, muy afrutado, de uvas cabernet franc del Loira, de la bodega Kenji Hodgson.

Además de la gran selección de locales donde poder comprar y degustar estos vinos, y de la importancia que han adquirido en Lyon gracias a iniciativas como el Mes del Vino Natural, cada vez son más los restaurantes que los ofrecen en su carta. A destacar el restaurant l’Ebauche, L’Absteme o Aux Bons Sauvages. Pero esto ya da para otro post.



Chateauneuf du peuple

12 rue Lainerie

Lyon 69005

www.chateauneufdupeuple.com



Le Vin des Vivants

6, place Fernando Rey

Lyon 69001

www.levindesvivants.com



Ô Vins d'Anges

2, place Bertone

Lyon 69004

http://www.ovinsdanges.fr/