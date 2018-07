Una hora en un baño caliente quema más calorías que media hora de caminata

Érase una vez un grupo de científicos que estaban estudiando mecanismos para mantener a control la diabetes de tipo 2. Estaban ellos, gente seria, proveniente de las universidades de Loughborough and Leicester, con sus pruebas y sus cosas, cuando de repente uno de ellos (Steve Faulkner, se llama) dijo con voz trémula: "Se pierden más calorías permaneciendo una hora en agua caliente que andando 30 minutos". "Perdona, Steve, ¿me puedes repetir eso de nuevo?", dijeron el resto. "Pues lo que oís". "Santo Cielo, hay que informar de esto", afirmaron, seguramente llevándose las manos a la cabeza y descolgando teléfonos de sobremesa: cosas de científicos.

Esta conclusión es lo que llevaban años esperando oir las personas no-muy-aficionadas-al-deporte: la posibilidad de perder peso metidos en un baño caliente en lugar de andando a pleno sol por una pendiente escarpada. Si el baño está a 40 grados y el sujeto permanece sumergido durante una hora, las 100 calorías se evaporan. ¿Muy bien, no? Sí, MUY BIEN.

Espérate, que hay más: resulta que, además, el baño caliente fue más efectivo a la hora de reducir el nivel de sangre que montar en bici. Acabáramos. El experimento que derivó en esta noticia maravillosa fue el siguiente: metieron a 10 hombres que no estaban en forma en bañeras a 40 grados con un monitor que medía si había algún cambio en su nivel de azúcar en sangre durante las 24 horas siguientes. En otra sesión, sustituyeron el baño por una sesión de bicicleta. Y compararon los resultados. "Descubrimos que los participantes que se bañaron tuvieron, de media, picos de glucosa un 10% menores que aquellos que se ejercitaron, lo que no esperábamos en absoluto", relató al Daily Mail un asombrado Steve Faulkner.

Además, comprobaron que los participantes (y esto es lo que nos interesa desde el principio), aumentaron en un 80% su tasa de gasto de energía en el baño, lo que quiere decir que perdieron más de 100 calorías mientras no hacían NADA: más de las que el cuerpo humano es capaz de eliminar tras media hora caminando. Es decir, el estudio sugiere que el calor puede incrementar el ritmo con el que quemamos calorías. "Aunque se trata de resultados interesantes, hay que decir que recomendamos el ejercicio físico Y BLA BLA BLA", remata Faulkner. Ya. Perdona, pero me he dejado un grifo abierto. Del agua caliente. De la bañera.