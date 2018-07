Florida Retiro: 'street food', cocina creativa y teatro canalla en pleno parque

Hoy abre sus puertas en Madrid el nuevo Florida Retiro, un espacio consagrado al ocio y a la gastronomía en el emblemático parque. Con la conocida cúpula como bandera, rehabilitado y decorado por el interiorista Pascua Ortega y la arquitectura realizada por Guillermo García-Hoz, el espacio alberga un restaurante a la carta, un bar de tapas, una espectacular terraza situada en las alturas, una zona de mercado con varios puestos temáticos y una sala de fiestas llamada a ser de nuevo un icono de la noche madrileña. La propuesta culinaria está dirigida por el chef Joaquín Felipe y la programación de espectáculos arrancará con la producción 'Pandora Nights' de la compañía Yllana y la iniciativa de Carral Asociados 'Chattanooga Club'. Con todo esto, el nuevo Florida Retiro se erige como un proyecto único y pionero, tanto por la variedad y calidad de su oferta, como por su ubicación privilegiada en el corazón verde de Madrid.

La Sala de Florida Retiro. | Florida Retiro.

El proyecto respecta el edificio histórico en un paisaje privilegiado de 125 hectáreas y más de 15.000 árboles. El chef Joaquín Felipe es el responsable global de todos los espacios gastronómicos de Florida Retiro. Con 34 años de experiencia profesional, ha estado al frente de lugares tan emblemáticos como el hotel Urban y el restaurante Aspen. Según sus propias palabras, “Florida Retiro va a ser un icono dentro de la gastronomía madrileña”. Felipe ha diseñado una oferta diferente para cada uno de los espacios pero con un denominador común: el respeto por el producto de proximidad y temporada (sello de identidad del chef), la calidad exigible a un lugar tan concurrido y conocido como El Retiro con una clara vocación por sorprender al viajado y exigente público de Madrid. En cuanto a los cócteles, será Miguel Ángel Jiménez, uno de cocteleros con mayor proyección nacional e internacional, ganador y finalista de numerosos concursos de reconocido prestigio como el Domaine de Canton Bartender of the Year 2012, el Diplomático World Tournament 2013 Essence Cocktail Competition 2015. Miguel Ángel preparará una carta adaptada a los diferentes espacios en la que combinará los diseños más vanguardistas que seguro triunfarán en la Cúpula o El Pabellón con los clásicos “reversionados” en La Galería y los Kioscos. Sus cócteles prometen sorprendernos adaptándose a los diferentes eventos y estaciones.

El Pabellón es el restaurante a la carta de Florida Retiro, un espacio elegante y fresco con mesas bajas, una gran barra central presidida por un árbol y vistas al parque a través de grandes ventanales. En él se ofrece una cocina urbana, de base tradicional y concepción actual que pone en valor la despensa local utilizando productos de la región comprometidos con la producción ecológica, la artesanía y la sostenibilidad. Y todo ello a precios ajustados que permiten una factura media no superior a los 35-40 euros. Por otra parte, su bodega destaca por la amplia variedad de vinos nacionales e internacionales, incluyendo los vinos más exitosos y premiados y también las últimas novedades del sector.

Contiguo al restaurante se encuentra La Galería, el bar de tapas de Florida Retiro. Se trata de un espacio con espíritu de encuentro casual y semi abierto al parque donde reinan la informalidad, un ambiente alegre y una carta de tapas y raciones que asume el reto de dar una vuelta de tuerca al recetario tradicional de Madrid conservando su idiosincrasia y los precios de bar de ciudad.

El Pabellón de Joquín Felipe, por dentro. | Florida Retiro

Ubicada sobre el techo del restaurante El Pabellón, la Terraza de Florida retiro se erige como uno de los rincones más privilegiados y mágicos de la ciudad. Un lugar escondido entre las copas de los arboles donde disfrutar del cielo de Madrid, de la puesta de sol y de una vista hasta ahora inédita de la emblemática cúpula del Florida. Ideal para comer o tomar las primeras copas de la noche, su oferta está basada en el concepto de ‘raw bar’ con ceviches, sushis, sashimis, rolls y algún plato caliente de inspiración Thai.

Este 360º gastronómico se completa con una zona de kioscos que cuenta con mesas altas al exterior y al interior y varios puestos que llevan nombres de iconos relacionados con el parque del Retiro: La Jacinta (en honor al monumento que se levantó en el parque del Retiro, y que se financió gracias a la contribución popular, del genial dramaturgo Jacinto Benavente) es el puesto de freiduría y ofrece una amplia variedades de croquetas, calamares y cucuruchos de pescaíto; La Casita del Pescador (en honor al otro “capricho” de Isidro González ubicado en el parque) está especializado en mariscos y moluscos; El Estanque (en referencia al Gran Estanque del Retiro, donde Felipe IV celebraba sus espectáculos de naumaquia) es el puesto de bebidas; La Casa de Vacas (en referencia al espacio expositivo que en su día fue vaquería y que se construyó en 1874), donde se ubicará el puesto de carnes al grill; La Alcachofa (como la famosa fuente) es la opción de ensaladas y ''healthy food; La Bellota (como las dos fuentes gemelas del parque diseñadas por el arquitecto Ventura Rodríguez construidas en 1871), la charcutería y puesto de quesos y La Gloriosa (por la revolución que abrió las puertas del parque a todos los madrileños) un rincón dedicado a las tapas “ilustradas”. En conjunto se trata de un concepto acogedor, distendido y familiar, de precios populares y accesibles a todos los bolsillos y perfecto para hacer un 'break' antes de reanudar el paseo por el parque.

El núcleo principal, el corazón que hace vibrar este conglomerado de experiencias y emociones ubicado en pleno pulmón de la capital, es sin duda La Sala, histórico escenario de los programas televisivos de José María Íñigo y Concha Velasco, de los shows de fin de año y de la actuación de grandes artistas nacionales e internacionales como Ray Charles, Tina Turner, Liza Minelli, Placido Domingo, Lola Flores o Montserrat Caballé. Este espacio ha sido renovado a fin de convertirse en escaparate de las tendencias a nivel internacional. La programación de La Sala de Florida Retiro arrancará el sábado 1 de octubre con la producción 'Pandora Nights' de Yllana, la compañía teatral más prestigiosa del momento con obras de éxito mundial como 'Hoy No Me Puedo Levantar' o 'The Hole' y que se subirá al escenario viernes y sábados. Los jueves 'Chattanooga Club', una iniciativa de Carral Asociados, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de una noche única de cena, baile y música en directo interpretada por una espectacular Big Band en un ambiente emocionante, divertido y lleno de sorpresas.