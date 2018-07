Ya está aquí la Avocado Time Machine, una máquina para que tus aguacates duren más

Esta virguería llamada Avocado Time Machine ha sido creada por la compañía Natavo Zero, con el objetivo de alargar la vida de los aguacates ya cortados. Gracias a esta máquina, ese guacamole que se oscurece a las pocas horas de haberlo preparado aguantará varios días con todas las garantías sanitarias y de forma completamente natural, sin necesidad de utilizar aditivos y estabilizantes.

Según Natava Zero, este artefacto constituye una solución "simple pero sensacional" que puede revolucionar la industria del aguacate para siempre por diversos motivos. Por primera vez, el aguacate podrá conservarse cortado sin problemas, y sin necesidad de utilizar productos químicos, de manera que el consumidor final recibirá aguacates 100% naturales. Además, no se oscurecerán, de manera que no será necesario tirar ni un gramo de producto y se aprovechará todo, cosa que no sólo es interesante a nivel económico sino también medioambiental.

Al parecer, el sabor y textura se mantienen intactos, y el aguacate aguanta alrededor de diez días una vez abierto, lo que convierte a la Avocado Time Machine, aseguran sus creadores, en un aparato básico para todos aquellos que participan de alguna manera en la industria del aguacate, un producto en auge en los últimos años.

La compañía australiana artífice de la criatura asegura que de momento la máquina está pensada para la industria, pero que no descartan diseñar una en pequeña escala más adelante para uso doméstico.