Dónde ir a cenar sin arruinar la operación bikini

¿Estás en plena operación bikini y el guapérrimo de tu nuevo ligue te ha invitado a cenar? 'Keep calm', que no está todo perdido. Toma la iniciativa, sé fuerte y aborta cualquier tentativa de convertir esa cena en una irremediable ingesta de hidratos y grasas, que acabe echando por tierra todo tu esfuerzo. Cierto que pecar una noche no va a devolverte al minuto uno de la misión pero, ¿quién se levanta con ánimo de brócoli cuando se ha rendido al placer de una pasta de esas con mucha salsa y mucho queso, fritos varios y un postre que sube el azúcar solo con mirarlo? Mejor no tentar a la voluntad…

Suerte que Madrid tiene una oferta de restaurantes adaptada a todos los gustos y colores, donde no faltan alternativas 'healthy' que te lo pondrán bastante fácil. Espacios donde las verduras no se limitan a la parrillada descongelada y donde tu acompañante no tendrá que conformarse con una ensalada. ¿Algunas ideas?

La Vaca y la Huerta http://www.lavacaylahuerta.com/

Una de nuestras opciones preferidas. Tú te puedes pedir un gazpacho de tomate y sandía con brochetas de cherry y mini-mozzarella mientras tu acompañante se zampa un solomillo de vaca gallega con boletus en dos texturas. Lo mejor de la huerta de temporada y lo mejor del establo para contentar a cualquiera. Su burratina con pamplinas, dados de tomate confitado y falsa trufa de olivas está de escándalo. Y si vas a mediodía de lunes a viernes, tienen un estupendo menú bajo en calorías con platos tan saludablemente apetecibles como sopa fría de melón con sésamo o bonito a la plancha con berenjena a la parrilla. Y además, en la tan de moda zona de Recoletos ¡Así sí!

Mama Campo http://www.mamacampo.es/

Comenzó siendo un colmado eco y hoy cuenta con varios conceptos, muy 'healthy' todos ellos, en la animada plaza de Olavide. En el restaurante de Mama Campo encontrarás platos de base tradicional elaborados con productos de ganadería y agricultura ecológica, al estilo de unos deliciosos espárragos de Tudela con senderuelas y emulsión de hierbas o lubina de las marismas de Doñana, parmentier, aceite de oliva y algas wakame. Un punto creativo y mucho mimo en una propuesta que traslada también a su cantina, espacio que será perfecto si la cita invita más a unos vinos y unas tapas.

Viva Burger http://www.vivaburger.es/

Lo que era el buffet vegetariano 'Viva la vida' en la latinera Plaza de la Paja, es hoy una hamburguesería con decenas de opciones 100% 'animal free', deliciosas y saludables. Elaboradas con verduras, avena, cacahuete y manzana y acompañadas de queso ahumado y tomates secos, de aguacate y pico de gallo o de algas, trigueros, jengibre agridulce y cebolla morada. Ensaladas, originales 'wrap' y entrantes, como las croquetas de espinacas a los tres quesos o la yuca con alioli y brava completan la experiencia 'veggie'. Eso sí, tendrás que asegurarte de que a tu acompañante no sea de esos que por no comer verde retiran hasta el perejil.

Boho Bar http://www.bohobarmadrid.com/

Bonito local de aire mediterráneo en el barrio de Chueca. Mimbre, agua marina, madera y colores de inspiración viajera, como lo es también su carta. Salmorejo de mango, timbal de langostinos, espinacas, quinoa y frutos secos o albóndigas de pollo de corral con salsa coco-curry. Si buscas fusión y exotismo, una decoración de esas chulas, ambiente íntimo y una cocina saludable con decenas de opciones compatibles con tu plan, este es el lugar. Tiene un espacio de barra para un picoteo informal y una sugerente carta de cócteles, también con versiones sin alcohol, que puede convertirse en un buen aliado si la noche invita a alargar la sobremesa.